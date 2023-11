Ισραηλινοί βουλευτές κατέρρευσαν, αντικρίζοντας τις σκληρές εικόνες και τα φρικιαστικά βίντεο από τη σφαγή της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

Ο ισραηλινός στρατός έδειξε στους βουλευτές της Κνεσέτ ένα 45λεπτο βίντεο από το μακελειό της Χαμάς στο Ισραήλ, όπου αποτυπώνεται όλη η φρίκη του πολέμου.

Κάποιοι δεν άντεξαν μπροστά στα εφιαλτικά πλάνα, ντοκουμέντα της βαρβαρότητας με την οποία οι τρομοκράτες δολοφόνησαν αμάχους, και λύγισαν. Εγκατέλειψαν την αίθουσα, κλαίγοντας με λυγμούς.

