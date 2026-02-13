Η διπλωματία των ΗΠΑ συνεχάρη σήμερα το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP) για την «ιστορική νίκη» την οποία κατήγαγε στις πρώτες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στην ασιατική χώρα μετά την εξέγερση των πολιτών που οδήγησε στην πτώση του καθεστώτος της Σέιχ Χασίνα, η οποία κυβέρνησε με σιδηρά πυγμή, το 2024.

«Συγχαρητήρια στον λαό του Μπανγκλαντές για αυτές τις επιτυχημένες εκλογές και στο Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP) και τον (σ.σ. επικεφαλής του) Ταρίκ Ραχμάν για την ιστορική νίκη τους», ανέφερε ο Αμερικανός πρέσβης στη Ντάκα Μπρεντ Κρίστενσεν μέσω X.

Congratulations to the people of Bangladesh on a successful election and to the Bangladesh Nationalist Party and Tarique Rahman on your historic victory. The United States looks forward to working with you to realize shared goals of prosperity and security for both our countries. — Ambassador Brent T. Christensen (@USAmbBangladesh) February 13, 2026

Σαρωτική η νίκη του BNP

Το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP) υπό τον Ταρίκ Ραχμάν κατέγραψε σαρωτική νίκη στις βουλευτικές εκλογές, τις πρώτες που διεξήχθησαν στη χώρα μετά την εξέγερση του 2024, η οποία ανέτρεψε το καθεστώς της Σέιχ Χασίνα. Σύμφωνα με προβολές τοπικών τηλεοπτικών σταθμών, το BNP εξασφάλισε ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αποτέλεσμα που εκτιμάται ότι μπορεί να αποκαταστήσει την πολιτική σταθερότητα στη χώρα των 175 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η εκλογική αναμέτρηση θεωρήθηκε κρίσιμη, καθώς ακολούθησε μήνες αιματηρών αναταραχών που επηρέασαν την καθημερινότητα και έπληξαν βασικούς τομείς της οικονομίας, όπως η βιομηχανία ενδυμάτων, σε μια χώρα που αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα έτοιμου ενδύματος στον κόσμο.

Tarique Rahman’s BNP sweeps all 5 Dhaka seats in polls

BNP wins 209 seats, seals victory Listen to political expert and analyst, Jyoti Rahman decode the outcome.#BNP #BangladeshElections2026 | @gauravcsawant @Geeta_Mohan pic.twitter.com/ZXbHYybIe6 — IndiaToday (@IndiaToday) February 13, 2026

Σύμφωνα με την Jamuna TV, ο συνασπισμός που κυριαρχεί το BNP κέρδισε 209 από τις 300 έδρες της Εθνοσυνέλευσης του Μπανγκλαντές, εξασφαλίζοντας πλειοψηφία δύο τρίτων. Το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε τις δημοσκοπήσεις που έδιναν προβάδισμα στο BNP και του δίνει πλέον εντολή ισχυρής διακυβέρνησης.

Παρά τη μεγάλη διαφορά, το BNP κάλεσε τους υποστηρικτές του να μην οργανώσουν πορείες ή πανηγυρικές συγκεντρώσεις.

Το BNP διαβεβαίωσε ότι κατήγαγε «μεγάλη νίκη», ωστόσο κάλεσε τις τοπικές επιτροπές του να μην οργανώσουν πανηγυρισμούς στους δρόμους.

«Χάρη στη σθεναρή υποστήριξη του λαού, το BNP θα εξασφαλίσει πλειοψηφία δυο τρίτων και θα σχηματίσει κυβέρνηση», είπε σε δημοσιογράφους εκπρόσωπος της παράταξης, ο Μαχάντι Αμίν, στα κεντρικά της γραφεία.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής του BNP προεξόφλησε πως θα αναλάβει να εκπληρώσει το «τεράστιο» καθήκον να ανοικοδομήσει τη χώρα που «κατέστρεψε» το καθεστώς της Σέιχ Χασίνα.

Η κ. Χασίνα εγκατέλειψε τη χώρα με ελικόπτερο τον Αύγουστο του 2024, έπειτα από εβδομάδες μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και εκτεταμένων ταραχών με πρωτοπόρους ιδίως νέους φοιτητές της λεγόμενης γενιάς Z, που πνίγηκαν στο αίμα.

Η συμμαχία των ισλαμιστών αμφισβητεί την «ακεραιότητα» των αποτελεσμάτων

Η συμμαχία υπό τους ισλαμιστές της παράταξης Τζαμάατ αλ Ισλάμι έθεσε υπό αμφισβήτηση σήμερα τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών που διεξήχθησαν χθες Πέμπτη στο Μπανγκλαντές, λίγη ώρα αφού το αντίπαλο Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές ανακοίνωσε πως κέρδισε μεγάλη και απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο.

«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη διαδικασία που περιβάλλει τα αποτελέσματα των εκλογών, τόνισε η συμμαχία σε ανακοίνωσή της. Έκανε λόγο για «επανειλημμένες ασυνέπειες και μονταρίσματα στην ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων», κάτι που όπως το βλέπει η συμμαχία «εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ακεραιότητα» της καταμέτρησης.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Μόντι συγχαίρει το BNP για την «αποφασιστική» νίκη του

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι συνεχάρη «θερμά» σήμερα το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP) και προσωπικά τον ηγέτη του, τον Ταρίκ Ραχμάν, για την «αποφασιστική νίκη» που κατήγαγε η παράταξη αυτή στις βουλευτικές εκλογές.

«Αυτή η νίκη μαρτυρά την εμπιστοσύνη του λαού του Μπανγκλαντές στον ηγετικό σας ρόλο», τόνισε ο ινδουιστής εθνικιστής πρωθυπουργός μέσω X, απευθυνόμενος στον κ. Ραχμάν σε δεύτερο πρόσωπο.

«Η Ινδία θα συνεχίσει να υποστηρίζει ένα δημοκρατικό, προοδευτικό και χωρίς αποκλεισμούς Μπανγκλαντές», πρόσθεσε ο κ. Μόντι.