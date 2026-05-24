Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο.

Μεγάλος νικητής των εκλογών ήταν ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ) που συγκέντρωσε 17 έδρες, ενώ στη δεύτερη θέση ήρθε η ΑΚΕΛ – Αριστερά Συμμαχία με 15 έδρες.

Στη Βουλή της Κύπρου, μπαίνει και το κόμμα του ευρωβουλευτή και influencer Φειδία Παναγιώτου.

Τα τελικά συγκεντρωτικά αποτελέσματα με καταμετρημένο το 100% των ψήφων

Εγγεγραμμένοι:569.182

Ψήφισαν:380.851 (66,91%)

Αποχή:188.331 (33,09%)

Έγκυρα:372.063 (97,69%)

Άκυρα:6.618 (1,74%)

Λευκά:2.170 (0,57%)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΕΔΡΕΣ: 17

27,1%

101.015 ψήφοι

-0,8%

ΑΚΕΛ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΕΔΡΕΣ: 15

23,9%

88.775 ψήφοι

+1,4%

ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

ΕΔΡΕΣ: 8

10,9%

40.572

+4%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΕΔΡΕΣ: 8

10%

37.223

-1,3%

ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΔΡΕΣ: 4

5,8%

21.697

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΔΡΕΣ: 4

5,4%

20.160