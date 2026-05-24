Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο.
Μεγάλος νικητής των εκλογών ήταν ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ) που συγκέντρωσε 17 έδρες, ενώ στη δεύτερη θέση ήρθε η ΑΚΕΛ – Αριστερά Συμμαχία με 15 έδρες.
Στη Βουλή της Κύπρου, μπαίνει και το κόμμα του ευρωβουλευτή και influencer Φειδία Παναγιώτου.
Τα τελικά συγκεντρωτικά αποτελέσματα με καταμετρημένο το 100% των ψήφων
Εγγεγραμμένοι:569.182
Ψήφισαν:380.851 (66,91%)
Αποχή:188.331 (33,09%)
Έγκυρα:372.063 (97,69%)
Άκυρα:6.618 (1,74%)
Λευκά:2.170 (0,57%)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΕΔΡΕΣ: 17
27,1%
101.015 ψήφοι
-0,8%
ΑΚΕΛ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΔΡΕΣ: 15
23,9%
88.775 ψήφοι
+1,4%
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)
ΕΔΡΕΣ: 8
10,9%
40.572
+4%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΕΔΡΕΣ: 8
10%
37.223
-1,3%
ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΕΔΡΕΣ: 4
5,8%
21.697
ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΔΡΕΣ: 4
5,4%
20.160