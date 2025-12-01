Οι καταθέσεις των νοικοκυριών στο βουλγαρικό τραπεζικό σύστημα αυξήθηκαν κατά 13,8% ή σχεδόν 12 δισεκατομμύρια λέβα, κατά τη διάρκεια του έτους, και ανήλθαν συνολικά σε 97,99 δισεκατομμύρια λέβα στο τέλος Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα.

Συγκριτικά, στα τέλη Οκτωβρίου 2024, οι καταθέσεις ανέρχονταν σε 86,09 δισεκατομμύρια λέβα.

Οι καταθέσεις των νοικοκυριών αντιπροσωπεύουν το 44,6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας.

Οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ανήλθαν σε 50,31 δισεκατομμύρια λέβα (22,9% του ΑΕΠ) στο τέλος Οκτωβρίου 2025. Σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024, αυξήθηκαν κατά 10,7% (ετήσια αύξηση 12,9% τον Σεπτέμβριο 2025).

Οι καταθέσεις των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 31,3% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο του 2025 (18,8% ετήσια αύξηση τον Σεπτέμβριο του 2025) και ανήλθαν σε 4,689 δισεκατομμύρια λέβα (2,1% του ΑΕΠ) στο τέλος του μήνα.

Συνολικά, οι καταθέσεις του μη κυβερνητικού τομέα ανήλθαν σε 153,4 δισεκατομμύρια λέβα (69,7% του ΑΕΠ), με ετήσια αύξηση 13,2%.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ