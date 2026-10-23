Έντονες αντιδράσεις και σάλο στη κοινή γνώμη της Βουλγαρίας έχει προκαλέσει η βίαιη συμπεριφορά αστυνομικού της ατομικής φρουράς της προέδρου της Βουλής, Μιχαέλα Ντότσοβα.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από τα γραφεία του κόμματος «Προοδευτική Βουλγαρία» του πρωθυπουργού Ρούμεν Ράντεφ στη Σόφια, όταν η δημοσιογράφος Σόνια Κολτουκλίεβα επιχείρησε να απευθύνει ερωτήσεις για τις επανειλημμένες αναβολές των κοινοβουλευτικών ακροάσεων σχετικά με τις απονομές χάριτος της πρώην αντιπροέδρου, Ιλιάνα Γιότοβα.

Η συμπλοκή και ο σοβαρός τραυματισμός

Η ένταση κλιμακώθηκε τη στιγμή που η Ντότσοβα απέφυγε να τοποθετηθεί και εισήλθε στο υπηρεσιακό της όχημα. Η Κολτουκλίεβα πλησίασε το αυτοκίνητο, άνοιξε την πόρτα και φώναξε προς την πρόεδρο της Βουλής να βγει έξω για να μιλήσει.

Τότε, αστυνομικός που φέρεται να υπηρετεί στην Εθνική Υπηρεσία Προστασίας (NSO) την έσπρωξε με μεγάλη δύναμη, στέλνοντάς την στο πεζοδρόμιο.

Αυτόπτες μάρτυρες αντέδρασαν άμεσα καταγγέλλοντας τη βιαιότητα του φρουρού, ενώ η δημοσιογράφος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη διάσειση, κάταγμα κλείδας και εξάρθρωση ώμου.

Η αντίδραση της προέδρου της Βουλής

Συντετριμμένη από την εξέλιξη, η πρόεδρος της Βουλής ζήτησε την άμεση και πλήρη διερεύνηση του περιστατικού από τον επικεφαλής της NSO, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επιβολή των αυστηρότερων προβλεπόμενων μέτρων και διασφάλιση απόλυτης διαφάνειας. Η Ντότσοβα μετέβη στη Στρατιωτική Εισαγγελία προκειμένου να επισκεφθεί τη δημοσιογράφο και να της ζητήσει προσωπικά συγγνώμη.

Στις δηλώσεις της τόνισε ότι το συμβάν είναι απολύτως απαράδεκτο, εξηγώντας παράλληλα πως η δημοσιογράφος την αιφνιδίασε ανοίγοντας την πόρτα του οχήματος, ενώ η ίδια ενημερώθηκε για τον τραυματισμό στη συνέχεια μέσω των μέσων ενημέρωσης.