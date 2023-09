Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από την καταρρακτώδη βροχή στην πόλη Τσάρεβο της Βουλγαρίας, στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, ανέφερε ένας τοπικός αξιωματούχος στο τηλεοπτικό κανάλι BTV.

«Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Έχουμε επιβεβαιωμένα δύο νεκρούς», είπε ο δήμαρχος του Τσάρεβο Γκεόργκι Λάπτσεφ.

#BREAKING #Bulgaria Massive floods in Bulgaria. A state of emergency has been declared in Tsarevo. Local population and tourists are being evacuated. pic.twitter.com/Vf3joVsnMf

— The National Independent (@NationalIndNews) September 5, 2023