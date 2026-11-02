Άνετη νίκη κατέγραψε η απερχόμενη πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ιλιάνα Γιότοβα, στις κυριακάτικες προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των exit polls. Η 62χρονη πολιτικός, η οποία έχει ταχθεί υπέρ της διπλωματικής οδού και του διαλόγου με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εξασφάλισε ποσοστό μεταξύ 57,4% και 58,2%. Ο βασικός της αντίπαλος, Αντρέι Γκιούροφ, πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός που στηρίχθηκε από τη φιλοδυτική αντιπολίτευση, έμεινε σημαντικά πίσω, συγκεντρώνοντας από 38,6% έως 39,6%.

«Κάναμε μια θετική προεκλογική εκστρατεία από την πρώτη κιόλας στιγμή, χωρίς να προβούμε στην παραμικρή επίθεση, ούτε να καταφύγουμε σε ρητορική μίσους ή διχασμού», δήλωσε ικανοποιημένη η Γιότοβα το βράδυ των εκλογών, πλαισιωμένη από τους συνεργάτες της και τον πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεφ.

Η ίδια εκτίμησε ότι οι πολίτες έλαβαν το μήνυμά της, το οποίο εστίασε στα «εισοδήματα, την ειρήνη και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν». Από την πλευρά του, ο Ράντεφ υπογράμμισε ότι οι ψηφοφόροι προτίμησαν «μια σταθερή και ξεκάθαρη προοπτική», βάζοντας τέλος σε μια παρατεταμένη περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας, με οκτώ βουλευτικές εκλογικές αναμετρήσεις από το 2021.

Ο Αντρέι Γκιούροφ παραδέχτηκε την ήττα του, δηλώνοντας ότι αποδέχεται «τα αποτελέσματα ως έχουν». Εμφανίστηκε, ωστόσο, αισιόδοξος για το μέλλον, τονίζοντας πως «τα καλύτερα έρχονται και έχουμε βάλει γερά θεμέλια πάνω στα οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε».

Σύμφωνα με την Μποριάνα Ντιμιτρόβα, κοινωνιολόγο της εταιρείας δημοσκοπήσεων Alpha Research, η επιτυχία της Γιότοβα οφείλεται στην εικόνα της ως «προέδρου της ειρήνης». Αυτό λειτούργησε καταλυτικά σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας, λόγω των πρόσφατων επιθέσεων με drones εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, ένα από τα άμεσα παρεπόμενα της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη γειτονική Ουκρανία.

Νωρίτερα την Κυριακή, ψηφίζοντας σε λύκειο της Σόφιας, η Γιότοβα οραματίστηκε ένα «ισχυρό κράτος στους κόλπους μιας ισχυρής Ευρώπης». Τόνισε την ανάγκη για μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική με γνώμονα το «εθνικό συμφέρον», ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα πως δεν αμφισβητεί τον ευρωατλαντικό προσανατολισμό της χώρας σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ. Κατά το πρόσφατο debate της Πέμπτης, είχε επαναλάβει τη σταθερή της θέση ότι η ειρήνη στην Ουκρανία «μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων».

Αντίθετα, ο 50χρονος Γκιούροφ είχε τηρήσει πιο σκληρή γραμμή έναντι της Μόσχας, υποστηρίζοντας πως «η Ρωσία πρέπει να τερματίσει την επιθετικότητά της ώστε να μπορέσουν να γίνουν τα επόμενα βήματα». Επικρίνοντας τη στάση της αντιπάλου του, την κάλεσε να κατονομάσει ευθέως τη χώρα-απειλή, καταλογίζοντάς της ότι απέφυγε να ασκήσει άμεση κριτική στη ρωσική πλευρά.