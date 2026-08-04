Η γενική διεύθυνση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος της Βουλγαρίας (GDCOC) εξάρθρωσε εργαστήριο φαιντανύλης που εφοδίαζε όλη τη χώρα. Η γενική διεύθυνση δήλωσε στο BTA ότι το εργαστήριο βρισκόταν στο προάστιο Φιλίποβτσι της Σόφιας.

“Σήμερα κλείσαμε ένα εργαστήριο παραγωγής φαιντανύλης. Οι κύριοι παραγωγοί έχουν συλληφθεί, θα απαγγελθούν κατηγορίες και επίκεινται περαιτέρω συλλήψεις”, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ιβάν Ντεμέρτζιεφ σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο υπουργός δήλωσε ότι το εργαστήριο είχε προηγμένο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφάλειας λόγω του κινδύνου των αναθυμιάσεων.

“Κάθε τέτοια επιχείρηση σημαίνει λιγότερα ναρκωτικά στους δρόμους και μεγαλύτερη ασφάλεια για τα παιδιά μας”, έγραψε ο υπουργός προσθέτοντας ότι η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών πρέπει να διενεργείται με συγκεκριμένη δράση που έχει στόχο παραγωγούς και διακινητές.

Ο Ντεμέρτζιεφ συνεχάρη την GDCOC για την επιχείρηση και δήλωσε ότι όλη η κρατική εξουσία θα στραφεί κατά των εμπόρων ναρκωτικών. “Αυτές είναι οι σαφείς οδηγίες του πρωθυπουργού Ρούμεν Ράντεφ”, πρόσθεσε ο υπουργός Εσωτερικών.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Λιουμπομίρ Νικόλοφ δήλωσε την Τρίτη (4/8) κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου ότι όλη η φαιντανύλη που διανέμεται στη Βουλγαρία προερχόταν από αυτό το εργαστήριο. Εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, θα πρέπει να υπάρξει έλλειψη της ουσίας στη χώρα από αύριο, Τετάρτη, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Νικόλοφ, δεν έχει κατασχεθεί καμιά ποσότητα φαιντανύλης που έχει εισαχθεί ή εξαχθεί από τη χώρα. Δήλωσε ότι ελπίζει πως δεν υπάρχει άλλο εργαστήριο που να παράγει την ουσία αυτή.

Τρία άτομα, ηλικίας 42 και 53 ετών, που έχουν ποινικό μητρώο, συνελήφθησαν αφότου επιχείρησαν να εγκαταλείψουν το σημείο με αυτοκίνητο. Τα αρχεία της αστυνομίας τους συνδέουν με αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά. Άλλα τέσσερα άτομα συνελήφθησαν σε άλλα μέρη της χώρας στο πλαίσιο της επιχείρησης. Η ομάδα λειτουργούσε υπό άκρα μυστικότητα και διέθετε εκτεταμένο δίκτυο διακινητών. Αυτοί που εμπλέκονταν στην παραγωγή δεν επιδείκνυαν υψηλό βιοτικό επίπεδο. Όλοι όσοι μετείχαν στην αλυσίδα διανομής που προμήθευαν το ναρκωτικό στον τελικό χρήστη έχουν ταυτοποιηθεί. Η εγκατάσταση περιείχε πρόδρομες ουσίες και έτοιμη φαιντανύλη. Εκεί παράγονταν 6 με 10 κιλά φαιντανύλης την ημέρα, δήλωσε ο Νικόλοφ.

Οι αρχές εργάζονταν στην υπόθεση αυτή από τον Απρίλιο. “Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ένα από τα άτομα που εμπλεκόταν στην παραγωγή έμαθε πώς να παρασκευάζει φαιντανύλη μέσω εφαρμογών στο διαδίκτυο”, πρόσθεσε.

Όσον αφορά τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, ο Νικόλοφ δήλωσε ότι σύμφωνα με τον κτηματολογικό χάρτη, ανήκει στο Δήμο της Σόφιας. Υπάρχουν και έγγραφα για τη μίσθωση των εγκαταστάσεων, αλλά απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

Πηγές: ΑΜΠΕ, ΒΤΑ