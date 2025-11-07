Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Έξι μετανάστες σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, έπειτα από δυστύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης κοντά στην πόλη Μπουργκάς της Μαύρης Θάλασσας, όπως μετέδωσε σήμερα το Βουλγαρικό Πρακτορείο Ειδήσεων (BTA).

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, πως το αυτοκίνητο που μετέφερε τους μετανάστες έπεσε σε λίμνη.

Το αυτοκίνητο που έφερε ρουμανικές πινακίδες κυκλοφορίας, μετέφερε δέκα ανθρώπους όταν αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο και προσπάθησε να διαφύγει τη σύλληψη χθες (6/11) το βράδυ, δήλωσε ο αρχηγός της συνοριακής αστυνομίας Άντον Ζλατάνοφ στο δίκτυο bTV.

«Η αστυνομία προσπάθησε να σταματήσει το αυτοκίνητο για πρώτη φορά στις 21:30, όμως ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας πως το πρώτο συμβάν σημειώθηκε 50 χλμ νότια του Μπουργκάς.

Ακολούθησαν άλλες δύο προσπάθειες να σταματήσουν το όχημα οι αστυνομικοί, αλλά στην τρίτη, στην είσοδο του Μπουργκάς, το αυτοκίνητο παρεκτράπη της πορείας του και κατέληξε σε λίμνη.

Οι έξι μετανάστες σκοτώθηκαν επί τόπου ενώ ο Ρουμάνος οδηγός του αυτοκινήτου και τρεις μετανάστες που επέζησαν, έλαβαν τις πρώτες βοήθειες. Οι επιζώντες πιστεύεται ότι είναι από το Αφγανιστάν, ανέφερε το BTA.

Από το 2015, οι βαλκανικές χώρες έχουν μετατραπεί σε περάσματα για πρόσφυγες και μετανάστες από τη Μέση Ανατολή, το Αφγανιστάν, την Ασία και την Αφρική, που φεύγουν από τις χώρες τους για γλιτώσουν από τους πολέμους και τη φτώχεια με προορισμό χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ρουμανικές Αρχές δεν επιβεβαίωσαν προς το παρόν τις αναφορές των ΜΜΕ για το θανατηφόρο δυστύχημα.

Πηγή: Novinite.com