O κεντροαριστερός συνασπισμός «Προοδευτική Βουλγαρία» του φιλορώσου Ρούμεν Ράντεφ, προηγείται στις κοινοβουλευτικές εκλογές της Κυριακής με 43%, με καταμετρημένο το 7% των ψήφων, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα.

Τα exit polls νωρίτερα, μετά το κλείσιμο της κάλπης επιβεβαίωσαν τη νίκη του τέως προέδρου της Βουλγαρίας (2017–2026) Ρούμεν Ράντεφ.

Η δημοσκόπηση της Trend Research Group έδειξε τον κεντροαριστερό συνασπισμό «Προοδευτική Βουλγαρία», υπό τον Ράντεφ, στο 39,2%, έναντι 15,1% του κεντροδεξιού GERB του Μπόικο Μπορίσοφ.

Σύμφωνα με ένα άλλο exit poll, της εταιρείας Alpha Research, η «Προοδευτική Βουλγαρία» συγκεντρώνει το 37,5% των ψήφων, ενώ δεύτερο με 16,2% ακολουθεί το κόμμα GERB.

«Είμαστε έτοιμοι για κανονική και σταθερή κυβέρνηση»

«Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην οδηγηθούμε ξανά σε εκλογές», δήλωσε ο ηγέτης της νικήτριας στις εκλογές «Προοδευτικής Βουλγαρίας», σύμφωνα με το Ράδιο Βουλγαρία, τον δημόσιο ραδιοφωνικό σταθμό της γειτονικής χώρας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. «Είμαστε έτοιμοι για διάφορα σενάρια, ώστε η Βουλγαρία να αποκτήσει κανονική και σταθερή κυβέρνηση», προσέθεσε ο Ρούμεν Ράντεφ.

«Ευρωπαϊκή πορεία με πιο πραγματιστική προσέγγιση»

Ο Ράντεφ υπογράμμισε ότι η Βουλγαρία θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία, αλλά με πιο πραγματιστική προσέγγιση. «Η Ευρώπη χρειάζεται κριτική σκέψη και πραγματισμό». Για τον ίδιο, η νίκη της «Προοδευτικής Βουλγαρίας» είναι «μια συμβολική νίκη της κοινωνίας απέναντι στη δυσπιστία προς την πολιτική».

Σε ερώτηση σχετικά με τις μελλοντικές ενέργειες της «Προοδευτικής Βουλγαρίας» και τη δικαστική μεταρρύθμιση, ο Ράντεφ ήταν κατηγορηματικός ότι το πρόγραμμά του προβλέπει συγκεκριμένα βήματα. «Έχουμε μια ολοκληρωμένη, πολύ λεπτομερώς διατυπωμένη αντίληψη για την αποδόμηση του ολιγαρχικού μοντέλου. Θα ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο», δήλωσε.

Προβληματισμός στις Βρυξέλλες

Στις Βρυξέλλες υπάρχει προβληματισμός ότι ο Ράντεφ μπορεί να αποτελέσει τον νέο «δούρειο ίππο» του Πούτιν, καλύπτοντας το κενό, που άφησε ο Βίκτορ Όρμπαν, μετά την πρόσφατη ήττα του στις εκλογές στην Ουγγαρία.

«Οι εκλογές καθορίζουν ποιος θα είναι πρώτος, αλλά οι διαπραγματεύσεις θα δείξουν ποιος θα κυβερνήσει. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, χρειάζεται υπομονή», σχολίασαν από το GERB σε ανάρτησή τους στο Facebook μετά τα πρώτα αποτελέσματα.

Κατά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, την Κυριακή, ο ηγέτης του GERB Μπόικο Μπορίσοφ δήλωσε ότι το κόμμα δεν θα συμμετάσχει σε κυβερνητικούς συνασπισμούς και τόνισε ότι το κόμμα θα αποτελέσει εποικοδομητική αντιπολίτευση σε θέματα γεωπολιτικής, όπως η άμυνα.

Η μεγάλη διαφορά μεταξύ της «Προοδευτικής Βουλγαρίας» και του GERB δεν αρκεί για να σχηματίσει μονοκομματική κυβέρνηση, γεγονός που καθιστά αναγκαίες τις διαπραγματεύσεις για συμμαχίες.

Αυτή είναι η όγδοη εκλογική αναμέτρηση μέσα σε πέντε χρόνια, μέσα σε ένα κλίμα έντονης πολιτικής ρευστότητας.

Η καταπολέμηση της διαφθοράς και η ανάσχεση της ακρίβειας – καθώς η Βουλγαρία μπήκε στο ευρώ πριν από τέσσερις μήνες- ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν προεκλογικά.

Ο 62χρονος Ράντεφ παραιτήθηκε τον Ιανουάριο από την προεδρία, για να διεκδικήσει την πρωθυπουργία. Χαρακτηρίζεται φιλορώσος και αντιευρωπαϊστής. Όσο ήταν πρόεδρος είχε αρνηθεί πολλές φορές την παροχή βοήθειας προς την Ουκρανία και την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία.