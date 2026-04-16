Σε κλίμα παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας, η Βουλγαρία οδηγείται ξανά στις κάλπες, με τον Ρούμεν Ράντεφ να εμφανίζεται ως φαβορί για την επόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα Μέσων Ενημέρωσης της χώρας, ο φιλορώσος πρώην πιλότος μαχητικών και μέχρι πρότινος πρόεδρος της χώρας, ο οποίος παραιτήθηκε τον Ιανουάριο για να διεκδικήσει την πρωθυπουργία, προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 19ης Απριλίου.

Οι ψηφοφόροι καλούνται αυτή την Κυριακή να ψηφίσουν για όγδοη φορά μέσα σε πέντε χρόνια, καθώς οι εύθραυστοι κυβερνητικοί συνασπισμοί αδυνατούν να διατηρηθούν και η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία υποχωρεί.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με ψηφοφόρους που μίλησαν στο Reuters.

Το ζήτημα της διαφθοράς παραμένει κεντρικό, με ειδικούς να επισημαίνουν ότι εκτείνεται από τις δημόσιες συμβάσεις έως και τις τοπικές εκλογές.

Μόλις χθες, ο Ράντεφ υποσχέθηκε να βάλει τέλος «στους ντόπιους φεουδάρχες και τους ισχυρούς άνδρες που πνίγουν ολόκληρες περιοχές της Βουλγαρίας».