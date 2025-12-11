Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρόζεν Ζελιάζκοφ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτηση της κυβέρνησής του, έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων κατά των οικονομικών πολιτικών της χώρας και την αποτυχία της κυβέρνησης -όπως καταγγέλλουν διαδηλωτές- να καταπολεμήσει τη διαφθορά.

Τηλεοπτικό διάγγελμα από τον Ζελιάζκοφ

Ο Ζελιάζκοφ ανακοίνωσε την παραίτησή του σε τηλεοπτικό διάγγελμα λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία στη Βουλή για πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Η παραίτηση έρχεται λίγο πριν η Βουλγαρία ενταχθεί στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ