Πέντε χώρες της ΕΕ θα συμμετάσχουν σε άσκηση με την κωδική ονομασία European Spartan Exercise 2025 (ESE 25) στα στρατιωτικά αεροδρόμια Μπεζμέρ και Τσεσνεγκίροβο στη νότια Βουλγαρία, αρχίζοντας στις 23 Σεπτεμβρίου.

Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία θα εκτελέσουν αποστολές βάσει συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ που διαθέτουν αεροσκάφη C-27J, ανακοίνωσε το γραφείο Τύπου της αεροπορικής βάσης Μπεζμέρ. Θα συμμετάσχουν επίσης για πρώτη φορά Casa C-295.

Στόχος είναι η βελτίωση της διαλειτουργικότητας και η βελτιστοποίηση των πόρων. Όσοι συμμετέχουν θα εξασκηθούν μεταξύ άλλων σε τακτικές προσγείωσης, χαμηλές πτήσεις, μεταφορά στρατευμάτων και φορτίου και εσπευσμένη απομάκρυνση για ιατρικούς σκοπούς.

Η Βουλγαρική Πολεμική Αεροπορία είχε φιλοξενήσει την European Spartan Exercise το 2022. Σε αυτήν συμμετείχαν τέσσερα μεταγωγικά αεροσκάφη C-27J με πληρώματα από την Ιταλία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Πηγή: ΑΜΠΕ-ΒΤΑ