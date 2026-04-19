Προβάδισμα καταγράφει το κόμμα «Προοδευτική Βουλγαρία» στις σημερινές βουλευτικές εκλογές στη χώρα, σύμφωνα με τα πρώτα exit poll, διαμορφώνοντας νέο πολιτικό τοπίο.

Ειδικότερα, το κόμμα που συνδέεται με τον πρώην πρόεδρο Ρούμεν Ράντεφ συγκεντρώνει ποσοστό 37,5%, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί το GERB, υπό την ηγεσία του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ, με 16,2%.

Τα στοιχεία προέρχονται από exit poll της Alpha Research, με έδρα τη Σόφια, και αποτυπώνουν την εικόνα της κάλπης κατά τις πρώτες ώρες μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.

Οι τελικοί συσχετισμοί αναμένεται να αποσαφηνιστούν με την ενσωμάτωση των επίσημων αποτελεσμάτων.