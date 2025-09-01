Το αεροσκάφος της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχασε την πρόσβαση σε υπηρεσίες πλοήγησης GPS ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία την Κυριακή, με τους πιλότους να προσγειώνονται αναγκαστικά χρησιμοποιώντας παραδοσιακούς έντυπους χάρτες, καθώς το αεροσκάφος έχασε όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα πλοήγησης.

Σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που μίλησαν στους Financial Times, το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως επιχείρηση δολιοφθοράς από τη Ρωσία. «Ολόκληρη η περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο έχασε το GPS. Ήταν αδιαμφισβήτητη παρεμβολή», ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους.

Το αεροπλάνο έκανε κύκλους για σχεδόν μία ώρα, πριν ο πιλότος αποφασίσει να προσγειωθεί χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας αναλογικούς χάρτες. Ο αξιωματούχος χαρακτήρισε τη διακοπή ως «αδιαμφισβήτητη παρεμβολή».

Ο πιλότος της φον ντερ Λάιεν αναγκάστηκε να περιμένει στον αέρα για περίπου μία ώρα, προτού αποφασίσει να πραγματοποιήσει την προσγείωση με τη βοήθεια έντυπων χαρτών.

Η διακοπή του σήματος ενδέχεται να προήλθε από jamming ή spoofing που εξουδετέρωσε πλήρως τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης στην περιοχή.

Η διακοπή συνδέεται με παρεμβολή GPS, μια πρακτική που εμποδίζει ή παραποιεί τη δορυφορική πλοήγηση. Αρχικά χρησιμοποιούνταν για στρατιωτική και υπηρεσιακή προστασία, όμως πλέον καταγράφεται ολοένα και περισσότερο ως εργαλείο αποσταθεροποίησης. Οι Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η αυξανόμενη παρεμβολή GPS που αποδίδεται στη Ρωσία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την αεροπορία.

Η φον ντερ Λάιεν ταξίδευε από τη Βαρσοβία προς το Πλόβντιβ, προκειμένου να συναντήσει τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό Ρόσεν Ζελιαζκόφ και να επισκεφθεί ένα αμυντικό εργοστάσιο. Μιλώντας στη Βουλγαρία, δήλωσε: «Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει αλλάξει και δεν πρόκειται να αλλάξει. Είναι αρπακτικό. Μπορεί να συγκρατηθεί μόνο μέσω ισχυρής αποτροπής».

Η Βουλγαρία υπήρξε βασικός Ευρωπαίος προμηθευτής στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, αρχικά αποστέλλοντας σοβιετικού τύπου εξοπλισμό, και αργότερα παρέχοντας πυροβολικό και αμυντικά προϊόντα, από τη δική της βιομηχανία.

Η φον ντερ Λάιεν αναχώρησε από τη Βουλγαρία με το ίδιο αεροσκάφος. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στις Βρυξέλλες, καθώς ενισχύονται οι φόβοι για αυξανόμενη ρωσική δραστηριότητα σε ευρωπαϊκό έδαφος, την ώρα που η Μόσχα επιχειρεί να πλήξει τη συνοχή της ΕΕ με νέες μορφές υβριδικών επιθέσεων.