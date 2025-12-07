Η εθνική ομάδα έλαβε βραβείο από το ΝΑΤΟ για την τεχνική εκπαίδευση σε κυβερνοεπιθέσεις, ανακοίνωσε το υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια προσομοιώσεων συντονισμένης εθνικής αντίδρασης σε συμβάντα στον κυβερνοχώρο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ Cyber Coalition 2025.

Στην εκπαίδευση συμμετείχε επίσης μια διατμηματική ομάδα εργασίας, η οποία περιελάμβανε την εθνική ομάδα απόκρισης για συμβάντα έκτακτης ανάγκης στον κυβερνοχώρο (CSIRT), τομεακές ομάδες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης στον κυβερνοχώρο, τη διεύθυνση κυβερνοεγκλήματος στη Γενική Διεύθυνση Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος, τον Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (ESO), την Κρατική Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (SANS), το υπουργείο Άμυνας, καθώς και εμπειρογνώμονες από το εθνικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα – Information Services AD.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης προστατεύτηκαν κρίσιμης σημασίας υποδομές, η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε εντός της πρώτης ώρας από την επίθεση και διασφαλίστηκε η αδιάλειπτη παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια της κυβερνοεπίθεσης, καταδεικνύοντας την προσαρμοστικότητα και την ετοιμότητα της βουλγαρικής ομάδας, σύμφωνα με το υπουργείο.

Κατά τη διάρκεια των τριών διαφορετικών προσομοιωμένων περιστατικών, η CSIRT, με την υποστήριξη των τομεακών ομάδων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στον κυβερνοχώρο και της Information Services AD, διέθεσε πόρους και συντόνισε την αντιμετώπιση των ακόλουθων περιστατικών: ένα διασυνοριακό κυβερνοσυμβάν κατά των δικτύων παροχής ενέργειας χωρών μελών του ΝΑΤΟ και ένα κυβερνοσυμβάν σε ένα εθνικό εφεδρικό σύστημα και μια εξαιρετικά εξελιγμένη κρατικά χρηματοδοτούμενη απειλή.

