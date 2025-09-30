Δύο Βούλγαροι τροχονόμοι συνελήφθησαν και έχασαν τη δουλειά τους, μετά από καταγγελία για εκβιασμό που έκαναν εις βάρος τους, συνεργάτες του Βρετανού τραγουδιστή Ρόμπι Γουίλιαμς (φωτό).

Ειδικότερα, οι δύο δημόσιοι υπάλληλοι, ζήτησαν χρήματα κατά τη διάρκεια ενός συνηθισμένου τροχονομικού ελέγχου, από τους Βρετανούς οδηγούς των φορτηγών που μετέφεραν τον εξοπλισμό για τη συναυλία του τραγουδιστή.

«Χρησιμοποίησαν το Google Translate» για να δώσουν στους Βρετανούς οδηγούς να καταλάβουν τι ζητούσαν, ανέφερε τη Δευτέρα (29/9) σε συνέντευξη Τύπου, ο επικεφαλής της αστυνομίας της Σόφιας, Λιουμπομίρ Νικόλοφ. «Έφτασαν στο σημείο να ζητήσουν από εκείνους που δεν είχαν μετρητά επάνω τους να πάνε στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης» για να συμπληρώσουν το ποσό των 500 ευρώ, πρόσθεσε, αναφερόμενος στο επεισόδιο που σημειώθηκε την προηγούμενη Πέμπτη κοντά στη βουλγαρική πρωτεύουσα.

Οι συνεργάτες του Βρετανού τραγουδιστή, που δεν ήταν συνηθισμένοι σε τέτοιες πρακτικές στις περιοδείες όπου συμμετείχαν, κατήγγειλαν αμέσως τον εκβιασμό.

Ο υπουργός Μεταφορών Γκρόζνταν Καρατζόφ ανέφερε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι οι δύο άνδρες, που υπηρετούσαν στο δημόσιο εδώ και πολλά χρόνια, απολύθηκαν. Σύμφωνα με την αντεισαγγελέα της Σόφιας Ντεσισλάβα Πετρόβα, τέθηκαν επίσης υπό κράτηση την Κυριακή και σε βάρος τους ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα.

«Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι πιο αποτελεσματικός από τους βουλγαρικούς θεσμούς στην καταπολέμηση της διαφθοράς» ειρωνεύτηκε στο διαδίκτυο ένας χρήστης, σχολιάζοντας την ενδημική δωροδοκία στη φτωχότερη χώρα της ΕΕ. «Η οδική κυκλοφορία είναι χρυσωρυχείο» επιβεβαίωσε ο Τιχομίρ Μπέζλοφ, ειδικός σε θέματα οργανωμένου εγκλήματος στο ινστιτούτο μελετών CSD που εδρεύει στη Σόφια.