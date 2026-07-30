Βίντεο που γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν την ωμή πραγματικότητα στους πιο φημισμένους προορισμούς της Ιταλίας: ασφυκτικά γεμάτα σοκάκια στη Ρώμη, ατελείωτες ουρές για τα φέρι στη Λίμνη Κόμο και κατάμεστες αποβάθρες τρένων στα γραφικά Cinque Terre.

Με τις θερινές διακοπές των σχολείων να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στην Ευρώπη, οι ιταλικές Αρχές προετοιμάζονται για ακόμη μεγαλύτερη εισροή επισκεπτών τις επόμενες εβδομάδες, την ώρα που δημοφιλείς οικισμοί, όπως το Ποζιτάνο, βρίσκονται ήδη στα όριά τους.

«Η Ρώμη δεν είναι για αδύναμες καρδιές»

Ένα από τα βίντεο που συγκέντρωσαν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στο TikTok καταγράφει λαοθάλασσα τουριστών να προσπαθεί να μετακινηθεί με δυσκολία στους δρόμους της ιταλικής πρωτεύουσας. «Η Ρώμη σήμερα δεν είναι για τους αδύναμους», έγραψε η δημιουργός του περιεχομένου, περιγράφοντας την ταλαιπωρία μέσα στη ζέστη και τον συνωστισμό.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι. Παρότι οι Αρχές έχουν επιβάλει αριθμητικό όριο 400 ατόμων ανά φορά και εισιτήριο εισόδου 2 ευρώ για τους τουρίστες, οι επισκέπτες δίνουν «μάχη» σηκώνοντας τα κινητά πάνω από τα κεφάλια του πλήθους για μια φωτογραφία. Παράλληλα, δεν λείπουν οι καταγγελίες για συσσώρευση σκουπιδιών και την έξαρση της δράσης των πορτοφολάδων στα πολυσύχναστα σημεία.

Χάος επικρατεί και στη Λίμνη Κόμο, έναν από τους πιο αριστοκρατικούς προορισμούς της βόρειας Ιταλίας. Βίντεο καταγράφουν εικόνες συνωστισμού, με εκατοντάδες ταξιδιώτες να περιμένουν ώρες για ένα φέρι, την ώρα που άλλοι τόσοι αποβιβάζονται ταυτόχρονα. «Δεν υπερέβαλαν όταν έλεγαν πόσο γεμάτη είναι η Ιταλία τον Ιούλιο», σχολιάζει ταξιδιώτισσα, με πολλούς να καταφεύγουν στη λύση των λεωφορείων ή σε λιγότερο γνωστή στάση για να γλιτώσουν την αναμονή.

Στα δε Cinque Terre, τα πολύχρωμα παραθαλάσσια χωριά της Λιγουρίας, η προσδοκία για ήρεμες διακοπές διαψεύδεται στις κατάμεστες αποβάθρες των τρένων. «Νόμιζα ότι είχα ξεφύγει από τα πλήθη… τελικά όλοι είχαν την ίδια ιδέα», αναφέρει χαρακτηριστικά άλλη τουρίστρια.

Πλαφόν στις παραλίες και ευρωπαϊκός διχασμός

Προκειμένου να ανασχεθεί το κύμα, αρκετές ιταλικές παραλίες εφαρμόζουν πλέον αυστηρό ημερήσιο όριο επισκεπτών. Στην περίφημη La Pelosa της Σαρδηνίας -μία από τις ωραιότερες παραλίες της Ευρώπης- οι διαθέσιμες θέσεις έχουν εξαντληθεί έως και τον Σεπτέμβριο, ενώ αντίστοιχα συστήματα προκρατήσεων ισχύουν στις παραλίες Cala Goloritzé και Tuerredda.

Ωστόσο, το πρόβλημα του υπερτουρισμού ξεπερνά τα ιταλικά σύνορα. Σε προορισμούς όπως η Βαρκελώνη, η Μαγιόρκα και η Βενετία, οι κάτοικοι ξεσηκώνονται ζητώντας μέτρα για τα κρουαζιερόπλοια, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τον όγκο των επισκεπτών. Όπως καταγγέλλουν, η ανεξέλεγκτη τουριστική άνοδος εκτοξεύει το κόστος στέγασης, επιβαρύνει τις υποδομές και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής.

Παρά τις αντιδράσεις, η Ιταλία παραμένει κορυφαίος πόλος έλξης. Μόνο που φέτος, το όνειρο των ιταλικών διακοπών συνοδεύεται για πολλούς από ατελείωτες ουρές, συνωστισμό και αρκετή υπομονή.