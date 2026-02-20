O Κουέντιν Γκρίφιθς, συνιδρυτής της διαδικτυακής εταιρείας πώλησης ρούχων, Asos, βρήκε τραγικό θάνατο την Πέμπτη, πέφτοντας από τον 17ο όροφο του διαμερίσματός του στην Ταϊλάνδη.

Οι τοπικές Αρχές της Πατάγια ανέφεραν πως δεν υπήρχαν σημάδια αναστάτωσης στο διαμέρισμά του, χωρίς βέβαια να αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Η νεκροψία – νεκροτομή θα δείξει αν πρόκειται για αυτοχειρία ή για δολοφονία, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η είδηση του τραγικού θανάτου του 58χρονου ήρθε στη δημοσιότητα εν μέσω διαμάχης με την πρώην σύζυγό του από την Ταϊλάνδη. Η σύζυγός του κατηγορείται ότι έκλεψε 570.000 ευρώ από εταιρεία που είχαν από κοινού.

Just In: Quentin Griffith the co-founder of ASOS fashion is dead, after mysteriously falling off a 17-storey building in Thailand. He recently accused his ex Thai wife of stealing £500k from their company, she also got him arrested for selling properties, shares without consent. pic.twitter.com/8i1Yi2Ltn3 — Trending Explained (@TrendingEx) February 20, 2026

Πριν από έναν χρόνο ο Γκρίφιθς συνελήφθη και ανακρίθηκε, μετά από καταγγελία της γυναίκας του, η οποία έκανε λόγο για πλαστογράφηση εγγράφων, πώληση γης και μετοχών της επιχείρησης εν αγνοία της.

Ωστόσο, ο 58χρονος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερος. Με βάσει τα δημοσιεύματα της Daily Mail, η έρευνα για την υπόθεση ήταν ακόμα σε εξέλιξη.

«Είναι ένα πραγματικό μυστήριο. Έχει χρησιμοποιηθεί η φράση “ύποπτες συνθήκες”, αλλά δεν γνωρίζουμε κάτι ακόμα», είπε φιλικό πρόσωπο.

Ο Κουέντιν Γκρίφιθς ήταν ένας από τους τρεις που ίδρυσαν την Asos το 2000, μαζί με τους Νικ Ρόμπερτσον και Άντριου Ρίγκαν. Από το 2007 ζούσε στην Ταϊλάνδη και ήταν πατέρας τριών παιδιών.

Η Asos εξελίχθηκε σε έναν παγκόσμιο λιανοπωλητή αξίας 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά ο ίδιος αποχώρησε από την εταιρεία το 2005.