Μεγάλες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο (17/10) σε μεγάλες πόλεις της Ιταλίας, στο Μιλάνο, στο Τορίνο, στη Μπολόνια και στη Ρώμη.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, σημειώθηκαν συγκρούσεις στο Μιλάνο, στην πλατεία μπροστά από τον εμβληματικό γοτθικό καθεδρικό ναό Ντουόμο, όταν ομάδες διαδηλωτών άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών.

Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με δακρυγόνα, επιχειρώντας να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους και να αποκαταστήσουν την τάξη στην περιοχή.

Στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν και φοιτητές, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για τη μείωση του αριθμού των ξένων φοιτητών που σχεδιάζει η κυβέρνηση Μελόνι.

Σε διαμαρτυρία που οργανώθηκε στη Μπολόνια, ένας μικρός αριθμός νεαρών διαδηλωτών με καλυμμένο το πρόσωπο συγκρούστηκε με την αστυνομία πετώντας πέτρες και μπουκάλια. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση γκλοπ και δακρυγόνων.

Κι άλλα βίντεο από τα επεισόδια στην Ιταλία:

Κινητοποίηση κατά της αύξησης του κόστους ζωής και της ανόδου της τιμής των καυσίμων πραγματοποιήθηκε και στο Τορίνο, με συνθήματα αμφισβήτησης του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικό Μέλλον», του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι.

Στο Μιλάνο, σε διαδήλωση κατά της ακρίβειας, σημειώθηκαν συγκρούσεις στην κεντρική πλατεία Ντουόμο. Μειοψηφία διαδηλωτών, πάντα με καλυμμένο πρόσωπο, πέταξε πυροσβεστήρες, καπνογόνα και τραπεζάκια των καφέ μπαρ στους αστυνομικούς, οι οποίοι χρησιμοποίησαν γκλοπ και προχώρησαν σε ρίψεις νερού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπήρξαν τραυματίες και τουλάχιστον μια νεαρή κοπέλα και ένας αστυνομικός φέρουν τραύματα στο κεφάλι.

Βίντεο από τις διαδηλώσεις στο Μιλάνο:

Σύμφωνα με τις πληροφορίες πραγματοποιήθηκαν πενήντα προσαγωγές. Τουρίστες και κάτοικοι που βρίσκονταν στο κέντρο της πόλης, έσπευσαν να βρουν καταφύγιο σε καταστήματα και πολυκατοικίες γύρω από την πλατεία του Ντουόμο.