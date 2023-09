Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο όταν αεροσκάφος συνετρίβη στην Μπαρσέλους, τουριστική πόλη στη βραζιλιάνικη πολιτεία Αμαζόνας, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Γουίλσον Λίμα.

Δώδεκα επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, ανέφερε ο Λίμα μέσω X (του πρώην Twitter).

Η Μπαρσέλους απέχει περίπου 400 χιλιόμετρα βόρεια από την πολιτειακή πρωτεύουσα Μανάους.

BRAZIL :: A small plane crashed in Amazonas, Brazil, leaving at least 14 people dead, including the pilot and co-pilot. Among the victims were several American tourists. pic.twitter.com/hqjw2EhgO5

— Direto da América (@DiretoDaAmerica) September 16, 2023

