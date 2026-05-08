Μετά από σφοδρή σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο σε κεντρική διασταύρωση στη συνοικία Céu Azul στη Βραζιλία, ο αναβάτης της κατέληξε πάνω στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου. Οι περαστικοί “πάγωσαν” όταν είδαν τον άντρα τραυματισμένο πάνω στο καπό. Η ένταση της σύγκρουσης ήταν τέτοια, που ο μοτοσικλετιστής εκτινάχθηκε και κατέληξε πάνω στο αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια, ο άντρας, παρά το γεγονός ότι ήταν σφηνωμένος στο βαθουλωμένο παρμπρίζ και έφερε κάταγμα στο αριστερό του χέρι, κρατούσε ατάραχος το κινητό του στο χέρι κι έστελνε μηνύματα, σύμφωνα με τους περαστικούς και το βίντεο που τράβηξαν.

Μεταφέρθηκε γρήγορα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι.

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν επανειλημμένως προειδοποιήσει πως στο συγκεκριμένο σημείο τα ατυχήματα έχουν γίνει καθημερινότητα, μετά την πρόσφατη ασφαλτόστρωση των δρόμων. Οι οδηγοί αναπτύσσουν επικίνδυνες ταχύτητες, καθώς δεν τοποθετήθηκαν ποτέ σαμαράκια για την ασφάλεια των πολιτών.