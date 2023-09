Ένας κυκλώνας που έπληξε τη νότια Βραζιλία προκαλώντας τον θάνατο 21 ανθρώπων, ανακοίνωσε την Τρίτη ο κυβερνήτης της πολιτείας Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, εκφράζοντας τη λύπη του για “τον χειρότερο απολογισμό από ένα κλιματικό φαινόμενο” στην περιφέρειά του.

“Δυστυχώς, πληροφορήθηκα ότι 15 πτώματα βρέθηκαν στην κοινότητα Μουσούμ, γεγονός που ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών σε 21”, δήλωσε ο κυβερνήτης Εντουάρντο Λέιτε σε συνέντευξη Τύπου.

Τον Ιούνιο, ένας άλλος κυκλώνας προκάλεσε τον θάνατο 16 ανθρώπων στην ίδια πολιτεία που βρίσκεται στα σύνορα με την Ουρουγουάη και την Αργεντινή.

Ο κυβερνήτης διευκρίνισε ότι έχουν κινητοποιηθεί αρκετές δεκάδες πυροσβέστες και ότι “πολλές εκατοντάδες άνθρωποι” διασώθηκαν.

RAW: At least 21 people have died in an extratropical cyclone in southern Brazil, according to the Rio Grande do Sul state's governor. The drone footage shows the town of Mucum, where most of the dead were found. pic.twitter.com/Bqx0xds9lZ

