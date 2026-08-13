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Ένα αδιανόητο έγκλημα κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας στην πολιτεία Φόρμινγκα της Βραζιλίας, με θύμα έναν 81χρονο ποδηλάτη.
Μια 24χρονη γυναίκα, χωρίς να προηγηθεί η παραμικρή αφορμή ή καβγάς, έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα τον ηλικιωμένο την ώρα που προσπερνούσε δίπλα της.
Η στιγμή της αιφνιδιαστικής και θανατηφόρας επίθεσης
Όπως καταγράφεται στα πλάνα από το συμβάν, η 24χρονη περπατούσε κανονικά στον δρόμο. Κάποια στιγμή, ο 81χρονος πέρασε από δίπλα της κινούμενος με το ποδήλατό του.
Χωρίς να υπάρξει η παραμικρή αλληλεπίδραση, διαπληκτισμός ή άλλη προφανής αιτία, η νεαρή γυναίκα έβγαλε ξαφνικά ένα μαχαίρι και κατάφερε ένα σφοδρό χτύπημα στο σώμα του ηλικιωμένου.
Ο άνδρας, προσπάθησε να καταλάβει τι είχε συμβεί. Παρά το γεγονός ότι μεταφέρθηκε άμεσα σε κοντινό νοσοκομείο, το τραύμα που του προκάλεσε η 24χρονη, αποδείχθηκε θανατηφόρο, με τους γιατρούς να μην καταφέρνουν να τον κρατήσουν στη ζωή.
Σύλληψη της 24χρονης – Μυστήριο με τα κίνητρα
Αμέσως μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του 81χρονου, οι τοπικές αστυνομικές Αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό της δράστριας. Η 24χρονη συνελήφθη τελικά.
Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν καταφέρει να προσδιορίσουν το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία, καθώς η 24χρονη φαίνεται πως δεν γνώριζε το θύμα, καθιστώντας την επίθεση εντελώς τυχαία και απρόκλητη.
Um idoso de 81 anos foi morto com uma facada no peito enquanto andava de bicicleta em uma rua de Formiga, no Centro-Oeste de Minas Gerais, nessa segunda-feira (10/8). Imagens de uma câmera de segurança instalada nas proximidades mostram o idoso pedalando quando uma mulher,… pic.twitter.com/LHg6Jjo9x4
— O TEMPO (@otempo) August 11, 2026