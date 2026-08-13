Ένα αδιανόητο έγκλημα κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας στην πολιτεία Φόρμινγκα της Βραζιλίας, με θύμα έναν 81χρονο ποδηλάτη.

Μια 24χρονη γυναίκα, χωρίς να προηγηθεί η παραμικρή αφορμή ή καβγάς, έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα τον ηλικιωμένο την ώρα που προσπερνούσε δίπλα της.

Η στιγμή της αιφνιδιαστικής και θανατηφόρας επίθεσης

Όπως καταγράφεται στα πλάνα από το συμβάν, η 24χρονη περπατούσε κανονικά στον δρόμο. Κάποια στιγμή, ο 81χρονος πέρασε από δίπλα της κινούμενος με το ποδήλατό του.

Χωρίς να υπάρξει η παραμικρή αλληλεπίδραση, διαπληκτισμός ή άλλη προφανής αιτία, η νεαρή γυναίκα έβγαλε ξαφνικά ένα μαχαίρι και κατάφερε ένα σφοδρό χτύπημα στο σώμα του ηλικιωμένου.

Ο άνδρας, προσπάθησε να καταλάβει τι είχε συμβεί. Παρά το γεγονός ότι μεταφέρθηκε άμεσα σε κοντινό νοσοκομείο, το τραύμα που του προκάλεσε η 24χρονη, αποδείχθηκε θανατηφόρο, με τους γιατρούς να μην καταφέρνουν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Σύλληψη της 24χρονης – Μυστήριο με τα κίνητρα

Αμέσως μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του 81χρονου, οι τοπικές αστυνομικές Αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό της δράστριας. Η 24χρονη συνελήφθη τελικά.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν καταφέρει να προσδιορίσουν το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία, καθώς η 24χρονη φαίνεται πως δεν γνώριζε το θύμα, καθιστώντας την επίθεση εντελώς τυχαία και απρόκλητη.