Ένα πεντάχρονο κορίτσι στη Βραζιλία, που φέρεται να δολοφονήθηκε από τη μητέρα και τον πατριό της, θάφτηκε ζωντανό, σύμφωνα με έκθεση εγκληματολογικής έρευνας.

Το σώμα της Maria Clara Aguirre Lisboa βρέθηκε σε έναν τάφο σκεπασμένο με τσιμέντο, πίσω από το σπίτι που μοιραζόταν με τη μητέρα της, Luiza Aguirre Barbosa da Silva, και τον πατριό της, Rodrigo Ribeiro Machado, δυτικά του Σάο Πάολο.

Η έκθεση αυτοψίας ανέφερε ότι πέθανε ενώ την έθαβαν ζωντανή, με χώμα να έχει βρεθεί στην τραχεία της.

Περιγράφει επίσης τραύμα στο κεφάλι του κοριτσιού, γεγονός που υποδηλώνει ότι είχε δεχτεί επίθεση.

Το σώμα της Maria Clara βρέθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025, αλλά οι ερευνητές πιστεύουν ότι δολοφονήθηκε περίπου 20 ημέρες πριν από την τρομακτική ανακάλυψη.

Οι Da Silva και Machado φέρονται να ομολόγησαν τη δολοφονία του κοριτσιού και κατηγορήθηκαν για φόνο, με επιβαρυντικά στοιχεία για απόκρυψη σορού.

Η Μαρία Κλάρα δηλώθηκε ως αγνοούμενη από τον παππού της στις αρχές Οκτωβρίου.

Οι Υπηρεσίες Προστασίας Παιδιών δήλωσαν ότι παρακολουθούσαν ήδη την υπόθεση του κοριτσιού, καθώς ο πατριός της φέρεται να την είχε απειλήσει λίγους μήνες πριν από τη δολοφονία της.

Η αστυνομία βρήκε το σώμα της στις 14 Οκτωβρίου, λέγοντας ότι βρισκόταν ήδη σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης.

Οι αστυνομικοί αποκάλυψαν ανατριχιαστικά ηχητικά μηνύματα προς τον πατέρα της Μαρία Κλάρα από τον πατριό της, Ματσάδο, κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Ο φερόμενος ως δολοφόνος παρότρυνε τον πατέρα της Maria Clara να σταματήσει να «ενοχλεί» αυτόν και την σύντροφό του για πληροφορίες σχετικά με το κορίτσι.

Σε ένα μήνυμα, οι αστυνομικοί λένε ότι έγραψε:

«Φίλε, είσαι κι εσύ κουφός ή κάτι τέτοιο; Μην με κοροϊδεύεις, φίλε. Σου έχω ήδη πει ότι η κόρη σου είναι νεκρή. Δεν υπάρχει πια. Σταμάτα να μου κάνεις πλάκα, εντάξει; Σταμάτα να μου στέλνεις μηνύματα, έτσι;»

Ο Machado, ο οποίος έχει ποινικό μητρώο, κατηγορείται για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση της Maria Clara και της μητέρας της Da Silva, δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Franco Augusto.

Ο Augusto ισχυρίστηκε ότι η Da Silva κακοποίησε επίσης την κόρη της.

Οι υπηρεσίες προστασίας παιδιών δήλωσαν ότι δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν με τη μητέρα της Maria Clara για δύο μήνες πριν δηλωθεί η εξαφάνιση του κοριτσιού.

