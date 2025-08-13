Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών υλών στη Βραζιλία χθες Τρίτη, με τις αρχές να ανακοινώνουν πως αγνοούνται εννιά άνθρωποι.

Έξι άνδρες και τρεις γυναίκες φέρονται να αγνοούνται μετά το ατύχημα, περί τις έξι το πρωί (τοπική ώρα), στη μητροπολιτική περιοχή του δήμου Κουριτσίμπα, της πρωτεύουσας της πολιτείας Παρανά, διευκρίνισε η Λουισάνα Τζιμαράις, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής.

A massive explosion occurred in the 🇧🇷 state of Paraná, in the Greater Curitiba region. It happened at an explosives factory of Enaex Brasil, one of the world’s leading ammonium nitrate companies At least 8 people missing, & injuries are reported even outside of the factory area pic.twitter.com/WPBMUGjnzx — Բելում և Պակս (Bellum et Pax) 🇧🇷🇦🇲 (@BellumPaxBR) August 12, 2025

Μέλη σωμάτων ασφαλείας, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών, χτενίζουν την περιοχή για τον εντοπισμό των αγνοουμένων. Αρκετοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν και τους προσφέρθηκαν φροντίδες σε κοντινά νοσοκομεία.

Ο τομέας όπου έγινε η έκρηξη «καταστράφηκε», σημείωσε η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Τζιμαράις. «Σε ακτίνα σχεδόν 1,5 χιλιομέτρου, σπίτια υπέστησαν ζημιές, τζάμια έσπασαν, δομές υπέστησαν φθορές».

Εικόνες που δημοσιοποίησε η πυροσβεστική της πολιτείας Παρανά αφού έθεσε υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε δείχνουν αχανή χώρο γεμάτο συντρίμμια.

Για τα αίτια της έκρηξης διενεργείται έρευνα, ανέφεραν στελέχη της εταιρίας Enaex Brasil, στην οποία ανήκει η μονάδα, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου.

Η εταιρεία έθεσε σε εφαρμογή σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης στα θύματα και συγγενείς τους, πρόσθεσαν.

Κατά τις αρχές, η έκρηξη ακούστηκε σε όλη την περιοχή.