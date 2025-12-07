Πανικός επικράτησε μέσα σε ένα αεροσκάφος Α320 της Airbus, καθώς την ώρα που ετοιμαζόταν να απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Σάο Πάολο, στη Βραζιλία, γέμισε με καπνούς.

Οι καπνοί προέκυψαν όταν ένα μηχάνημα φόρτωσης αποσκευών τυλίχτηκε ξαφνικά στις φλόγες, ενώ βρισκόταν δίπλα στο αεροπλάνο.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να εισχωρήσουν οι καπνοί στο εσωτερικό του, και επικράτησε πανικός, αφού οι 180 επιβαίνοντες δεν αντιλήφθηκαν αμέσως τι συμβαίνει, και αρκετοί έχασαν την ψυχραιμία τους.

Αυτοί που τη διατήρησαν ήταν τα μέλη του πληρώματος, τα οποία απομάκρυναν τον κόσμο με ασφάλεια σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Παραμένει άγνωστο το πώς ξεκίνησε η φωτιά.

Δείτε βίντεο από το περιστατικό: