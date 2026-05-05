Σοβαρό αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα 4/05 στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας, όταν μονοκινητήριο αεροσκάφος τύπου Embraer EMB-721C έπεσε πάνω σε τριώροφο κτίριο σε πυκνοκατοικημένη συνοικία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του βραζιλιάνικου δικτύου TV Globo και της ειδησεογραφικής πύλης G1, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Παμπούλια, όταν ο πιλότος επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου αναφέροντας σοβαρή μηχανική βλάβη.

Λίγα λεπτά αργότερα, το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος με ανεξέλεγκτο τρόπο, πραγματοποιώντας ελιγμούς χαμηλά πάνω από τα κτίρια της συνοικίας Σιλβέιρα, πριν καταλήξει στο κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας.

Οι δύο πιλότοι ανασύρθηκαν νεκροί από το σημείο της συντριβής, ενώ οι τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των ενοίκων της πολυκατοικίας, καθώς η πρόσκρουση σημειώθηκε στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και όχι μέσα σε διαμερίσματα, περιορίζοντας έτσι την έκταση της καταστροφής.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μίνας Ζεράις, σύμφωνα με το G1, επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του κτιρίου, αν και μέρος της σκάλας και των εσωτερικών υποδομών έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Οι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν πυροσβέστες να επιχειρούν για την εκκένωση των κατοίκων, χρησιμοποιώντας φορητές σκάλες και σωστικά μέσα, μέσα σε συνθήκες έντασης και πανικού.

Το βίντεο που μετέδωσε η TV Globo και έχει ήδη κάνει τον γύρο των βραζιλιάνικων μέσων καταγράφει τη στιγμή της απώλειας ελέγχου: το αεροσκάφος φαίνεται να προσπαθεί να αποφύγει πολυώροφα κτίρια, ωστόσο η καθοδική πορεία του αποδεικνύεται μοιραία.

Οι αρχές πολιτικής αεροπορίας της Βραζιλίας (CENIPA) έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της συντριβής, με το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης να θεωρείται, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, το επικρατέστερο σενάριο.