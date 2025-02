Βρετανίδα δημοσιογράφος αγνοείται για 12 ημέρες στη Βραζιλία, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη οι αρχές της λατινοαμερικάνικης χώρας.

Η γραμματεία Ασφαλείας στην πολιτεία Σαν Πάουλου (νοτιοανατολικά) εξήγησε σε ανακοίνωσή της ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα «για να εντοπιστεί το αγνοούμενο πρόσωπο και να διευκρινιστούν τα γεγονότα».

Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου της Βραζιλίας (ACIE) εξέφρασε προχθές Τρίτη το βράδυ ανησυχία για την εξαφάνιση μέλους της.

Πρόκειται για τη Σάρλοτ Άλις Πιτ, 32 ετών, η οποία έχει διατελέσει ανταποκρίτρια εφημερίδων όπως οι Times του Λονδίνου, η Evening Standard, καθώς και εξωτερική συνεργάτιδα τηλεοπτικών δικτύων όπως το Αλ Τζαζίρα, το BBC κ.λπ., σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn και δημοσιεύματα βρετανικών ΜΜΕ.

