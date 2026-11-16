Σε σκηνικό γενικευμένης σύρραξης εξελίχθηκε ο τελικός του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών Κ20 του Σάο Πάολο στη Βραζιλία (Paulista F Sub-20), την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, ανάμεσα στη Φεροβιάρια και την Κορίνθιανς.

Τα επεισόδια πυροδοτήθηκαν στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης , ενώ η Φεροβιάρια προηγούνταν ήδη με 2-0, έχοντας η Κορίνθιανς ήδη μία παίκτρια αποβληθείσα, όταν μια ανταλλαγή χτυπημάτων οδήγησε σε εκτεταμένο καβγά εντός του αγωνιστικού χώρου.

Συγκεκριμένα, η παίκτρια της Φεροβιάρια, Άνα Κάρλα Βιτόρια Βιάνα Λίμα , γνωστή ως Μίγκα, δέχθηκε φάουλ από την Γκάμπι Ζόρντι και αντέδρασε με κλωτσιά. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα οι δύο ποδοσφαιρίστριες αντάλλασσαν γροθιές και κλωτσιές, με τη διαιτητή Τζέσικα Απαρεσίντα Μιλάν να επιχειρεί ανεπιτυχώς να τις χωρίσει. Όταν στη συμπλοκή παρενέβη ακόμη μία αθλήτρια της Κορίνθιανς, η Μίγκα τη χτύπησε με γροθιά, ρίχνοντάς την ακίνητη στο χορτάρι, πριν η παίκτρια της Φεροβιάρια και άλλες εμπλεκόμενες αθλήτριες της αντιπάλου αποβληθούν από τον αγώνα.

Η ανακοίνωση της Κορίνθιανς: Μήνυση και προσφυγή στην FPF

Μετά τη λήξη του αγώνα, η διοίκηση της Κορίνθιανς προανήγγειλε νομικές και πειθαρχικές ενέργειες, εκδίδοντας την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η Sport Club Corinthians Paulista εκφράζει την καταδίκη της για τις επιθέσεις που διαπράχθηκαν από την αθλήτρια Άνα Κάρλα Βιτόρια Βιάνα Λίμα, της Associação Ferroviária de Esportes, κατά τη διάρκεια του τελικού του Paulista F Sub-20, ο οποίος διεξήχθη την Κυριακή. Η Κορίνθιανς θεωρεί απαράδεκτη κάθε εκδήλωση βίας στον αθλητικό χώρο και επαναλαμβάνει ότι τέτοιες συμπεριφορές αντιβαίνουν στις αρχές του σεβασμού, της πειθαρχίας και του αθλητικού πνεύματος, οι οποίες πρέπει να διέπουν όλες τις διοργανώσεις, ιδιαίτερα εκείνες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νεαρών αθλητών.

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού, ο σύλλογος ενημερώνει ότι θα λάβει τα κατάλληλα νομικά και αθλητικά μέτρα, μεταξύ των οποίων η κατάθεση μήνυσης και η υποβολή επίσημης διαμαρτυρίας στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Σάο Πάολο (FPF), ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των γεγονότων και την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από τους κανονισμούς της ομοσπονδίας.

Η Sport Club Corinthians Paulista επαναβεβαιώνει ότι δεν θα ανεχθεί καμία μορφή βίας και θα ενεργήσει αποφασιστικά σε όλα τα απαραίτητα επίπεδα, προκειμένου να υπερασπιστεί τις αθλήτριες και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου της, διασφαλίζοντας τον σεβασμό, την ακεραιότητα και την ασφάλεια όλων όσοι εκπροσωπούν τον σύλλογο».

Η θέση της Φεροβιάρια: Ποινή στη Μίγκα, ψυχολογική στήριξη και καταγγελία κατά της αντίπαλης προπονήτριας

Από την πλευρά της, η Φεροβιάρια, η οποία κατέκτησε αήττητη τον τίτλο του πρωταθλήματος Νέων Κ20 του Σάο Πάολο με 15 νίκες και μόλις μία ισοπαλία, ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει εσωτερικά πειθαρχικά μέτρα στη Μίγκα, παρέχοντάς της ταυτόχρονα ιατρική και ψυχολογική βοήθεια, ενώ κατήγγειλε την προπονήτρια της Κορίνθιανς για βίαιη αντίδραση:

«Το ποδόσφαιρο πρέπει να αποτελεί έναν χώρο σεβασμού, ανταγωνισμού και αθλητικού πνεύματος. Συμπεριφορές όπως αυτές που καταγράφηκαν στο τέλος του αγώνα της Κυριακής δεν αντιπροσωπεύουν τις αξίες που πρεσβεύουμε. Η Βραζιλιάνα αθλήτρια Άνα Κάρλα Βιτόρια Βιάνα Λίμα, γνωστή ως Μίγκα, αποβλήθηκε από τον αγώνα λόγω της συμπεριφοράς της, όπως και άλλες αθλήτριες της αντίπαλης ομάδας που ενεπλάκησαν στο περιστατικό. Η Φεροβιάρια αναγνωρίζει τη σοβαρότητα του συμβάντος και ενημερώνει ότι η παίκτρια θα υποβληθεί στα προβλεπόμενα εσωτερικά πειθαρχικά μέτρα, ενώ παράλληλα θα λάβει την απαραίτητη υποστήριξη, καθώς και ιατρική και ψυχολογική βοήθεια. Πρόκειται για υπηρεσίες που αποτελούν παράδοση της Φεροβιάρια ως συλλόγου που αναπτύσσει νέους αθλητές, όχι μόνο επειδή διαθέτει τη σχετική πιστοποίηση, αλλά και λόγω των επιλογών που κάνει. Δεν επιδοκιμάζουμε καμία εκδήλωση βίας, ανεξάρτητα από το ποιος την ασκεί ή τις συνθήκες υπό τις οποίες συμβαίνει.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι πρόκειται για κορίτσια που βρίσκονται σε διαδικασία ανάπτυξης και πολλά από αυτά φέρουν τα σημάδια και άλλων μορφών βίας, που προέρχονται από μια άδικη και αποκλειστική κοινωνία. Παράλληλα, αντιμετωπίζουν προκαταλήψεις επειδή επέλεξαν ένα άθλημα που είναι θύμα του σεξισμού και της μισογυνίας. Η παράλειψη των απαραίτητων επισημάνσεων σε σχέση με αυτό το περιστατικό θα σήμαινε ότι δεν αναγνωρίζουμε τον διαπαιδαγωγικό ρόλο που έχουν οι νεανικές κατηγορίες».

Συνεχίζοντας την ανακοίνωσή της, η Φεροβιάρια στράφηκε κατά της προπονήτριας της Κορίνθιανς:

«Η συμπεριφορά της προπονήτριας της αντίπαλης ομάδας προκαλεί επίσης βαθιά αγανάκτηση. Αντί να προσπαθήσει να ηρεμήσει τα πνεύματα και να αποτρέψει την κλιμάκωση της κατάστασης, όπως έκανε το τεχνικό επιτελείο της Φεροβιάρια, κινήθηκε προς την παίκτριά μας και απάντησε με βία. Πρόκειται για μια ενήλικη επαγγελματία, η οποία κατέχει θέση ευθύνης και αποτελεί πρότυπο για τις νεαρές παίκτριες που βρίσκονται υπό την καθοδήγησή της.

Μια τέτοια συμπεριφορά είναι απολύτως απαράδεκτη. Η Φεροβιάρια θα προχωρήσει επίσης στις κατάλληλες νομικές ενέργειες για το περιστατικό. Είναι επίσης σημαντικό να εντάξουμε τα γεγονότα στο πλαίσιο όσων είχαν προηγηθεί κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Όταν σημειώθηκε το περιστατικό, η Φεροβιάρια προηγούνταν ήδη με 2-0, πραγματοποιώντας μια εμφάνιση υψηλού επιπέδου, ενώ η αντίπαλη ομάδα είχε ήδη μία παίκτρια αποβληθεί.

Η Φεροβιάρια κατέκτησε αήττητη τον τίτλο του πρωταθλήματος Νέων Κ20 του Σάο Πάολο, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική πορεία με 15 νίκες και μόλις μία ισοπαλία. Μια διαδρομή που χτίστηκε με σκληρή δουλειά, αφοσίωση, ταλέντο και δέσμευση από τις παίκτριες και το τεχνικό επιτελείο».