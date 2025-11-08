Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130 τραυματίστηκαν όταν ανεμοστρόβιλος σάρωσε χθες, Παρασκευή 7/11, τον δήμο Rio Bonito do Iguaçu στην πολιτεία Paraná της νότιας Βραζιλίας, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές και χάος στην περιοχή. Οι αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ σωστικά συνεργεία επιχειρούν ασταμάτητα μέσα σε ερείπια και κατεστραμμένα σπίτια.

🚨 Significant damage reported in Brazil after a tornado hit the city of Rio Bonito do Iguaçu, Paraná, late this afternoon 🌪️pic.twitter.com/nS0s7jKXcx — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 7, 2025

Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας του Paraná επιβεβαίωσε ότι πέντε άνθρωποι είναι νεκροί και περίπου 130 έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, πολλοί με σοβαρούς τραυματισμούς από συντρίμμια και καταρρεύσεις στεγών.

Σύμφωνα με το τοπικό μετεωρολογικό ινστιτούτο Simepar, οι άνεμοι του ανεμοστρόβιλου έφτασαν τα 180 έως 250 χιλιόμετρα την ώρα, ένταση που αντιστοιχεί σε φαινόμενο κατηγορίας F2 στη διεθνή κλίμακα Fujita — με την πιθανότητα να αναβαθμιστεί σε F3, αν επιβεβαιωθούν οι μετρήσεις.

Το ακραίο καιρικό φαινόμενο εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, όταν μια ισχυρή καταιγίδα, που είχε σχηματιστεί πάνω από την Παραγουάη, κινήθηκε ανατολικά προς τη Βραζιλία. Ο συνδυασμός χαμηλής πίεσης και ψυχρού μετώπου δημιούργησε συνθήκες ιδανικές για τον σχηματισμό ανεμοστρόβιλου, με αποτέλεσμα το Rio Bonito do Iguaçu να δεχθεί το κύριο πλήγμα.

Οι εικόνες από την περιοχή είναι αποκαρδιωτικές: σπασμένα δέντρα και κολόνες, σπίτια χωρίς στέγες, αυτοκίνητα αναποδογυρισμένα, ηλεκτρικά καλώδια πεσμένα παντού. Οι κάτοικοι περιγράφουν στιγμές πανικού, με τον ουρανό να σκοτεινιάζει ξαφνικά και τον αέρα να «ουρλιάζει» πριν παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του. «Δεν προλάβαμε ούτε να τρέξουμε – τα πάντα κατέρρεαν γύρω μας», δήλωσε κάτοικος στην τοπική εφημερίδα Gazeta do Povo.

Η αστυνομία, η πυροσβεστική και η Πολιτική Άμυνα έχουν αναπτύξει δυνάμεις σε όλο το δήμο, όπου εκατοντάδες οικογένειες έχουν μείνει άστεγες. Εθελοντές βοηθούν στη διανομή τροφίμων και νερού, ενώ ορισμένα σχολεία έχουν μετατραπεί σε προσωρινά κέντρα φιλοξενίας. Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Carlos Massa Ratinho Junior, δήλωσε ότι οι αρχές «θα κινητοποιήσουν κάθε διαθέσιμο πόρο για τη στήριξη των πληγέντων» και προανήγγειλε την αποστολή κρατικής βοήθειας για την αποκατάσταση των ζημιών.

Αν και η νότια Βραζιλία δεν θεωρείται περιοχή υψηλού κινδύνου για ανεμοστρόβιλους, η πολιτεία Paraná έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια από αρκετά ακραία φαινόμενα. Οι μετεωρολόγοι αποδίδουν την αύξηση αυτών των περιστατικών στις μεταβολές του κλίματος, που ενισχύουν τις αντιθέσεις θερμών και ψυχρών αέριων μαζών στην περιοχή.

Οι τοπικές αρχές ερευνούν τώρα τον ακριβή χρόνο και την τροχιά του ανεμοστρόβιλου, καθώς και τον βαθμό ετοιμότητας των συστημάτων προειδοποίησης. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι νέες καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ημέρες, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση.

Ο ανεμοστρόβιλος του Rio Bonito do Iguaçu συγκαταλέγεται ήδη στα πιο καταστροφικά φυσικά φαινόμενα που έχουν πλήξει τη νότια Βραζιλία τα τελευταία χρόνια — ένα ακόμη δραματικό σημάδι της ευαλωτότητας των κοινοτήτων μπροστά στην ολοένα πιο βίαιη και απρόβλεπτη φύση.

