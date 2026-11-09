Δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, έχασαν τη ζωή τους όταν αυτοκίνητο έπεσε σε λίμνη κοντά στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία, δήλωσε εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η τραγωδία εκτυλίχτηκε το βράδυ του Σαββάτου στην κοινότητα Μπάχα Μάνσα, περίπου 140 χιλιόμετρα από το Ρίο ντε Τζανέιρο.

«Τα θύματα είχαν ήδη αποβιώσει» όταν διασώστες «τα ανέσυραν από το όχημα», διευκρίνισε η κυβέρνηση της πολιτείας Ρίο ντε Τζανέιρο (νοτιοανατολικά) σε ανακοίνωσή της.

Επιχείρησαν περίπου 30 πυροσβέστες και δύο δύτες για να ανασυρθούν τα θύματα.

Οι τοπικές αρχές αναφέρθηκαν σε «δυστύχημα». Η αστυνομία της πολιτείας ανέφερε πως διενεργούσε έρευνα επιτόπου για να εξακριβωθούν οι περιστάσεις και τα αίτια της πτώσης του αυτοκινήτου στη λίμνη.

Στην περιοχή γύρω από το Ρίο ντε Τζανέιρο καταγράφηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις προχθές Σάββατο με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αρκετοί δρόμοι, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων του οδικού δικτύου σε τουριστικές περιοχές, όπως η Κοπακαμπάνα.

Φωτογραφία: g1.globo.com