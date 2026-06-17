Οι τρεις εργαζόμενοι της εταιρείας bungee jumping, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, όταν ξέχασαν να δέσουν την 21χρονη Maria, πριν πηδήξει από γέφυρα στη Βραζιλία, εμφανίζονται για πρώτη φορά να ανακρίνονται μετά τη σύλληψή τους .

Η 21χρονη Maria Eduarda Rodrigues de Freitas έχασε τη ζωή της το περασμένο Σάββατο όταν έπεσε στο κενό από τη «Γέφυρα του Σκελετού» (Skeleton Bridge) στη Λιμέιρα του Σάο Πάολο. Ένα σοκαριστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που η νεαρή κοπέλα, η οποία σπούδαζε φυσική αγωγή, φέρεται να σκοτώθηκε από λάθος των εκπαιδευτών της.

Δείτε το βίντεο από την θανατηφόρα πτώση:

Στο βιντεοληπτικό υλικό από την ανάκριση που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι τρεις άνδρες περιγράφουν την εμπλοκή τους και εκφράζουν τη θλίψη τους για το συμβάν.

Οι απολογίες των συλληφθέντων – «Δεν μπορώ να καταλάβω πως δεν είδα το σχοινί»

Ο 32χρονος Luis Felipe Feliciano Egoroff, ο εκπαιδευτής που κρατούσε τη Freitas από το μπροστινό μέρος, δήλωσε στις Αρχές ότι ο ίδιος και ο 42χρονος Maicon Fernandes Cintra ήταν υπεύθυνοι για την πρόσδεση του σχοινιού.

«Ή αυτός ή εγώ το κάνουμε αυτό», είπε κατά την ανάκριση, σύμφωνα με το δίκτυο EPTV. Ωστόσο, στη συνέχεια, ο Egoroff επέμεινε επανειλημμένα ότι δεν θυμόταν καμία άλλη λεπτομέρεια από όσα συνέβησαν πριν από τη θανατηφόρα πτώση.

«Πήγα πρώτος μπροστά. Μετά από αυτό, διαγράφηκε από το μυαλό μου. Δεν μπορώ να θυμηθώ», δήλωσε.

Δείτε βίντεο από τις απολογίες τους:

Από την άλλη πλευρά, ο Cintra δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού ήταν ο εκπαιδευτής που βρισκόταν στα πόδια της Freitas. Εξήγησε ότι οι ρόλοι της ομάδας άλλαζαν κατά τη διαδικασία του «rope jump».

«Μερικές φορές τοποθετώ εγώ το σχοινί [στο άτομο] και μερικές φορές ο Felipe», είπε ο Cintra, ο οποίος κοιτούσε στο πάτωμα κατά το μεγαλύτερο μέρος της ανάκρισής του. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο εξοπλισμός ήταν σε εμφανές σημείο και ότι είναι δύσκολο να καταλάβει πώς δεν έγινε αντιληπτό το λάθος. «Ήμασταν τρία άτομα στη δουλειά. Δεν μπορώ να καταλάβω σε ποια φάση δεν είδα το σχοινί. Απλώς δεν μπορώ να το καταλάβω».

Ο τρίτος της ομάδας, ο 27χρονος Vitor de Freitas Gonçalves, ισχυρίστηκε ότι τον φώναξαν μόνο για να βοηθήσει στη ανάσυρση της κοπέλας.

Λίγο πριν από την πτώση, είχε δοθεί στη Freitas μια κάμερα GoPro για να καταγράψει την εμπειρία της. Όταν ο Gonçalves ρωτήθηκε πού βρίσκεται η κάμερα που κρατούσε η 21χρονη, απάντησε: «Σωστά, ναι. Δεν ξέρουμε».

Η νεαρή γυναίκα φορούσε κράνος και ζώνη, αλλά αυτά δεν ήταν αρκετά για να την κρατήσουν ζωντανή, εφόσον δεν ήταν δεμένη με κάποιο σχοινί.

Κλάπηκε η κάμερα που είχε η Maria κατά την θανατηφόρα πτώση

Η Andrea Dantas Levy, η επικεφαλής της αστυνομίας που έχει αναλάβει την υπόθεση, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η GoPro που κρατούσε η Freitas ενδέχεται να έχει κλαπεί, καθώς κανείς δεν έδωσε εξηγήσεις για την τύχη της κατά την ανάκριση.

«Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι βρίσκεται πλέον εκεί, δεδομένου του αριθμού των ανθρώπων που πήγαν αργότερα στη γέφυρα για να την ψάξουν», είπε η Levy. «Πιστεύω ότι, δυστυχώς, κάποιος μπορεί να την πήρε».

Συμπλήρωσε όμως ότι «είναι πιθανό κατά την πτώση η κάμερα να γλίστρησε από το χέρι του θύματος, παρόλο που ήταν δεμένη στον καρπό της».

Στους Egoroff, Cintra και Gonçalves ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κατά την Ανάκριση, οι εκπαιδευτές ανέφεραν ότι η ομάδα λειτουργούσε στην περιοχή για περίπου έναν χρόνο.

Την ημέρα του δυστυχήματος, η ομάδα σχεδίαζε να πραγματοποιήσει περίπου 100 άλματα. Το κόστος ανά άλμα ήταν 180 ρεάλ Βραζιλίας (περίπου 35 δολάρια), ενώ η καταγραφή με την κάμερα GoPro είχε επιπλέον χρέωση 110 ρεάλ (περίπου 21 δολάρια). Στο τέλος της ημέρας, τα έσοδα των διοργανωτών θα ξεπερνούσαν τα 15.000 ρεάλ (περίπου 2.950 δολάρια).

Οι αστυνομικές Αρχές της Βραζιλίας εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο κατεδάφισης της γέφυρας όπου σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.

Πηγή: Daily Mail