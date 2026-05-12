Η στιγμή που η 27χρονη Γκαμπριέλα από τη Βραζιλία βγάζει ένα κουζινομάχαιρο από την τσάντα της και το καρφώνει στον κομμωτή της τον Εντουάρντο, επειδή δεν της πέτυχε… τη φράντζα, γίνεται viral.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας την καταγράφει να μπαίνει αιφνιδιαστικά στο κομμωτήριο, να πλησιάζει από πίσω τον επαγγελματία την ώρα που εκείνος εξυπηρετούσε άλλη πελάτισσα και να τον τραυματίζει, προκαλώντας πανικό στον χώρο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Αμέσως μετά την επίθεση, δύο άντρες από το προσωπικό κατάφεραν να την ακινητοποιήσουν, ενώ ο κομμωτής, εμφανώς σοκαρισμένος, απομακρύνθηκε από το σημείο. Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ, όπου διαπιστώθηκε ότι το τραύμα ήταν επιφανειακό, χωρίς να απειλείται η ζωή του. Ο τσακωμός τους είχε ξεκινήσει έναν μήνα νωρίτερα, όταν η νεαρή γυναίκα είχε επισκεφθεί το κομμωτήριο. Τότε όμως δεν είχε μείνει ευχαριστημένη και τώρα επέστρεψε για να ζητήσει επιστροφή χρημάτων, κάτι όμως που δεν έγινε.

Στο βίντεο φαίνεται να λέει στο προσωπικό του κομμωτηρίου πόσο χάλια είναι τα μαλλιά της μετά το νέο της κούρεμα: «Μου άρπαξε τα μαλλιά και άρχισε να τα κόβει με ένα τεράστιο ψαλίδι. Αν μπορείτε να τα δείτε, η φράντζα μου μοιάζει με του Σεμπολίνια (Βραζιλιάνος διεθνής ποδοσφαιριστής), όπως μου έκανε όλα τα μαλλιά. Του είχα στείλει μήνυμα στο WhatsApp και δεν μου απάντησε εδώ και δύο μέρες».

Μετά το συμβάν, η γυναίκα συνελήφθη από τις αρχές και ομολόγησε την πράξη της. Η αστυνομία εξετάζει τις συνθήκες της υπόθεσης, ενώ παράλληλα διερευνώνται και οι προηγούμενες απειλές που είχαν καταγγελθεί από το προσωπικό του κομμωτηρίου, το οποίο έκανε λόγο για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Είχε κάνει λόγο ακόμα και για συμβόλαιο θανάτου

Το προσωπικό κατέθεσε επίσης στην αστυνομία ότι η 27χρονη φώναζε πως ο Εντουάρντο «θα πέθαινε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο» αν δεν της επέστρεφαν τα χρήματα, ενώ φέρεται να απείλησε ότι θα προσλάμβανε κάποιον για να τον σκοτώσει.

Ο δικηγόρος του Εντουάρντο ανέφερε σε δήλωσή του: «Παρακολουθούμε στενά την υπόθεση και προχωράμε στις απαραίτητες ενέργειες, καθώς η αστυνομία χαρακτήρισε το περιστατικό ως ελαφριά σωματική βλάβη. Δεν μπορούμε να σιωπούμε απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις. Η απόπειρα δολοφονίας είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό έγκλημα και πρέπει να αντιμετωπίζεται ανάλογα».