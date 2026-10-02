Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του βασικού του αντιπάλου, γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου, σε πιθανή αναμέτρηση στον δεύτερο γύρο των εκλογών, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Datafolha που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Ο πρώτος γύρος των εκλογών θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή, σε εξαιρετικά πολωμένη ατμόσφαιρα — είναι χαρακτηριστικό το ότι νωρίτερα χθες, ακυρώθηκε τηλεμαχία των υποψηφίων στο TV Globo, καθώς ο πρόεδρος Λούλα όσο και ο γερουσιαστής Μπολσονάρου αποφάσισαν να μη συμμετάσχουν.

Σύμφωνα με το σενάριο δεύτερου γύρου που εξετάζει η δημοσκόπηση, ο Λούλα συγκεντρώνει 48%, έναντι 45% του Μπολσονάρου. Η προηγούμενη δημοσκόπηση της Datafolha κατέγραφε επίσης προβάδισμα του Λούλα, με 47% έναντι 45%. Καθώς είχε περιθώριο στατιστικού σφάλματος ±2%, οι αριθμοί αυτή σήμαιναν ότι, από τεχνική άποψη, οι δυο κυριότεροι υποψήφιοι ήταν ισόπαλοι. Δυνάμει του Συντάγματος και της εκλογικής νομοθεσίας στη Βραζιλία, αν δεν εξασφαλίσει κανένας υποψήφιος πάνω από το 50% των ψήφων στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, διεξάγεται δεύτερος, στον οποίο συμμετέχουν οι δυο επικρατέστεροι διεκδικητές του κορυφαίου αξιώματος.

Μπολσονάρου: «Δεν θα συμμετάσχω στο debate με τους υποψηφίους για την προεδρία»

Ο γερουσιαστής και υποψήφιος για την προεδρία της Βραζιλίας Φλάβιο Μπολσονάρου ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στο τηλεοπτικό ντιμπέιτ με τους υποψηφίους για την προεδρία.

«Μόλις πήρα την απόφαση να μην συμμετάσχω στο ντιμπέιτ του Globo, λόγω της λογοκρισίας που επιβλήθηκε στη διοργάνωση από το Ανώτατο Εκλογικό Δικαστήριο (TSE)», ανέφερε ο Φλάβιο Μπολσονάρου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Acabo de tomar a decisão de não ir ao debate da Globo em função da censura imposta ao evento pelo TSE.

A imprensa tem que ser livre e as eleições limpas.

Em breve mais detalhes. — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 1, 2026

«Ο Τύπος πρέπει να είναι ελεύθερος και οι εκλογές καθαρές», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι θα ακολουθήσουν περισσότερες λεπτομέρειες.