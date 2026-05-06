Δεκατριάχρονος άνοιξε πυρ χθες Τρίτη μέσα σε σχολείο της βορειοδυτικής Βραζιλίας, σκοτώνοντας δύο μέλη του προσωπικού και τραυματίζοντας τρίτο, καθώς και μαθητή, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Το φονικό διαπράχτηκε στη Ρίο Μπράνκο, την πρωτεύουσα της πολιτείας Άκρι, όπου η τοπική κυβέρνηση έκανε γνωστό πως ο έφηβος που φέρεται να είναι ο δράστης έχει συλληφθεί και κρατείται από την Αστυνομία.

BREAKING: 2 school officials dead and 2 injured after a 13-year-old boy stormed a school in Rio Branco, Acre, Brazil. pic.twitter.com/hU9QoDzRkl — Resist Wire (@ResistWire) May 5, 2026

Ο πατέρας του παιδιού, ιδιοκτήτης του πυροβόλου όπλου το οποίο χρησιμοποιήθηκε, συνελήφθη επίσης.

Esse garoto de 13 anos entrou atirando no Instituto São José, em Rio Branco, e matou duas funcionárias. Ele usou a arma ilegal do padrasto. Daqui a quatro anos ele estará solto, capaz de ganhar até série na netflix e virar “divo” na internet. Duas pessoas morreram trabalhando… pic.twitter.com/XqpDVPS4XO — Felipe Leme (@LEME12) May 5, 2026

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και η Αστυνομία στην Άκρι διενεργεί έρευνα.

Um aluno de 13 anos atira em escola no Rio Branco (AC), mata 2 funcionárias e fere outras 2. Usou pistola do padrasto e se entregou. Precisamos repensar a redução da maioridade penal. Deus conforte o coração dos familiares! pic.twitter.com/hQQDPCdz2J — Vlog do Marcone (@vlogdomarcone) May 5, 2026

«Μπροστά σε αυτή την τραγωδία, η πολιτεία εκφράζει την βαθιά αλληλεγγύη της στις οικογένειες των θυμάτων, τη σχολική κοινότητα του Ινστιτούτου Σαν Ζοζέ και το σύνολο των επαγγελματιών της εκπαίδευσης», πρόσθεσε η τοπική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Ataque a tiros em escola de Rio Branco: quem são as funcionárias mortas no Instituto São José https://t.co/aC0nv09T55 — O Alto Acre (@oaltoacre) May 5, 2026

Ομάδες κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης έχουν κινητοποιηθεί για να προσφέρουν βοήθεια στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, συμπλήρωσε.

Όπως προβλέπει πρωτόκολλο ασφαλείας σε ισχύ, τα μαθήματα ανεστάλησαν για τρεις ημέρες στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της πολιτείας.

Οι επιθέσεις που διαπράττονται με πυροβόλα όπλα έχουν πολλαπλασιαστεί στη Βραζιλία τα τελευταία χρόνια.