Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα (19/11) και οκτώ συνελήφθησαν, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στη συνοικία Βίλα Κένεντι του Ρίο ντε Τζανέιρο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία της πολιτείας.

Η επιχείρηση αυτή έπεται της πιο αιματηρής αστυνομικής εφόδου, στην ιστορία της Βραζιλίας, που έλαβε χώρα τον περασμένο μήνα, όπου σκοτώθηκαν 121 άνθρωποι, ανάμεσά τους και τέσσερις αστυνομικοί.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, και οι δυο επιχειρήσεις είχαν ως στόχο την εξάρθρωση της συμμορίας Comando Vermelho, η οποία ελέγχει το εμπόριο ναρκωτικών σε φαβέλες.

»Πρόκειται για ένα ακόμη στάδιο της «Επιχείρησης Συγκράτηση» και υπογραμμίζει τη μάχη εναντίον των διάφορων εγκληματικών δραστηριοτήτων της Comando Vermelho, ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας προσθέτοντας ότι βρέθηκε «μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών».