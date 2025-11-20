Τουλάχιστον δυο ύποπτοι σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος στο Ρίο ντε Ζανέιρο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, τρεις εβδομάδες έπειτα από ευρείας κλίμακας επέμβαση των δυνάμεων επιβολής της τάξης με 121 νεκρούς στη μεγαλούπολη της Βραζιλίας.

Οι δυο επιχειρήσεις είχαν κοινό στόχο. Την Comando Vermelho («Κόκκινη Διοίκηση»), μια από τις ισχυρότερες συμμορίες διακινητών ναρκωτικών στη γιγαντιαία χώρα, που έχει προπύργια ιδίως σε φαβέλες, πυκνοκατοικημένες φτωχοσυνοικίες στις βραζιλιάνικες μητροπόλεις.

«Πρόκειται για την καταπολέμηση της Comando Vermelho η οποία εκμεταλλεύεται την εδαφική επέκτασή της για να επιδίδεται σε σειρά εγκλημάτων», είπε ο επικεφαλής της αστυνομίας στο Ρίο, ο Φελίπε Κούρι, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της υπηρεσίας του.

Χθες τα ξημερώματα, αστυνομικοί μπήκαν στη Βίλα Κένεντι, φαβέλα στο δυτικό τμήμα της πόλης, για να «εξαρθρώσουν» πυρήνα της συμμορίας ειδικευμένο στις κλοπές αυτοκινήτων, ανέφερε από την πλευρά της η χωροφυλακή της πολιτείας Ρίο Ντε Ζανέιρο σε δική της ανακοίνωση.

«Μέχρι στιγμής, οκτώ κακοποιοί συνελήφθησαν και άλλοι δύο εξουδετερώθηκαν», κατά τον απολογισμό που έδωσε η αστυνομία.

Κατασχέθηκαν δυο τουφέκια, πιστόλι, δυο χειροβομβίδες και «μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών που είχαν κρύψει οι κακοποιοί σε σχολείο», κατά την ίδια πηγή.

Την 28η Οκτωβρίου κινητοποιήθηκαν 2.500 αστυνομικοί στο πλαίσιο επιχείρησης που είχε τον βαρύτερο απολογισμό από κάθε άλλη επέμβαση αυτής της φύσης στη Βραζιλία (121 νεκροί, ανάμεσά τους 4 αστυνομικοί). Ο κεντροαριστερός πρόεδρος της χώρας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα είχε στηλιτεύσει αυτή τη «σφαγή».

Παρά τις σφοδρές επικρίσεις για τον τρόπο που διεξήχθη από υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η επιχείρηση εκλήφθηκε πάντως με θετικό τρόπο από διόλου ευκαταφρόνητη μερίδα της κοινής γνώμης.

Πηγή: ΑΠΕ