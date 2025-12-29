Mπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκαν κάτοικοι και τουρίστες στην παραλία Κοπακαμπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Εκατομμύρια αντζούγιες βρέθηκαν κοντά στην ακτή και ανάμεσα κολυμβητές.

Οι αεροφωτογραφίες δείχνουν μαύρες κηλίδες στη θάλασσα και ασημένια σμήνη κάτω από το νερό.

Ο βιολόγος Ρικάρντο Γκόμες του Instituto Mar Urbano ανέφερε ότι το φαινόμενο συνδέεται με θαλάσσια ρεύματα που προέρχονται από το «Arraial do Cabo» και ευνούν τη θαλάσσια ζωή.

Αυτό το σπάνιο γεγονός υπογραμμίζει τη ζωτικότητα του ωκεανού και την ανάγκη προστασίας του.