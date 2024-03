Σε εξέλιξη βρίσκεται ομηρεία σε λεωφορείο στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. Ένοπλος εισέβαλε στο λεωφορείο και κρατάει ομήρους περίπου 15 ανθρώπους, σύμφωνα με ρεπορτάζ των βραζιλιάνικων μέσων ενημέρωσης.

Το όχημα έχει ακινητοποιηθεί σε κεντρικό σταθμό υπεραστικών λεωφορείων και η περιοχή έχει αποκλειστεί από άνδρες των ειδικών της αστυνομίας, ενώ ειδικοί διαπραγματευτές προσπαθούν να έχουν επικοινωνία με τον δράστη.

«Ένας άνδρας πυροβόλησε δύο ανθρώπους και κρατάει ομήρους σε λεωφορείο στον σταθμό του Νόβο Ρίο», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, συμπληρώνοντας ότι οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

No Rio de Janeiro, criminosos mantêm reféns dentro de um ônibus na Rodoviária Novo Rio, onde anunciaram um assalto. Agentes do Bope e do Corpo de Bombeiros estão no local. Saiba mais.

Εικόνες που μεταδίδει το δίκτυο GloboNews καταγράφουν σε απευθείας μετάδοση την αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό του Ρίο ντε Ζανέιρο από τον οποίο αναχωρούν λεωφορεία με προορισμό άλλες πολιτείες της Βραζιλίας.

«Ένας άνδρας έβγαλε όπλο, άρχισε να πυροβολεί και μπήκε στο λεωφορείο. Έχω δύο φίλους μέσα σε αυτό το λεωφορείο. Είμαστε σε απόγνωση, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο μικρόφωνο του καναλιού.

❗🔥🇧🇷 – In Brazil, a criminal hijacked a bus and took 17 hostages in Rio de Janeiro.

Police representative confirms that two people were shot, one of the victims, with 3 shots, was taken to the hospital.

In addition to armored vehicles, more teams from the Special Operations… pic.twitter.com/utyZ5THMtp

