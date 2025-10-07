Ένας νεαρός αρσενικός ιαγουάρος, τραυματισμένος από δεκάδες σφαίρες, αψήφησε τα ρεύματα του Ρίο Νέγκρο στη Βραζιλία για ώρες πριν διασωθεί από μια ομάδα από το Batalhão Ambiental στη Μανάους.

Το περιστατικό συνέβη την 1η Οκτωβρίου. Όπως αναφέρουν τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, η Στρατιωτική Περιβαλλοντική Αστυνομία της Βραζιλίας και εθελοντές έσωσαν τον ιαγουάρο που είχε τραυματιστεί από λαθροκυνηγούς με πάνω από 30 σκάγια στο κρανίο, το λαιμό και το στόμα του.

Το ζώο κολύμπησε οκτώ ώρες ενάντια στα ισχυρά ρεύματα του Ρίο Νέγκρο κοντά στο Μανάους.

Η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη αλλά σταθερή. Το επεισόδιο έχει σοκάρει τη Βραζιλία και έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για το παράνομο κυνήγι στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου.

Η βραζιλιάνικη νομοθεσία είναι σαφής: το κυνήγι ιθαγενών ειδών είναι περιβαλλοντικό έγκλημα, που τιμωρείται από το Άρθρο 29 του Νόμου 9.605/98, με ποινές φυλάκισης έως και ένα έτος και βαριά πρόστιμα.

Σήμερα, ο ιαγουάρος του Ρίο Νέγκρο έχει γίνει το πρόσωπο μιας ευρύτερης μάχης: αυτής της υπεράσπισης των άγριων ζώων και του τροπικού δάσους του Αμαζονίου, όπου η βία κατά της άγριας ζωής εξακολουθεί να αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα.