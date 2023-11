Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο συνελήφθησαν χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης της αστυνομίας στη βραζιλιάνικη πολιτεία Σερζίπε (βορειοανατολικά) με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε διαπράξει δολοφονίες, ληστείες και να διακινούσε ναρκωτικά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

#NSTworld Seven people were killed and two arrested in a large police operation in northeastern Brazil aimed at dismantling a criminal gang, authorities said.https://t.co/EnS1qYhV4k

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— New Straits Times (@NST_Online) November 29, 2023