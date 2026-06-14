Μια τραγωδία που αποδίδεται σε εγκληματική αμέλεια σημειώθηκε στην πόλη Λιμέιρα του Σάο Πάολο, στη Βραζιλία, με θύμα μια 21χρονη κοπέλα, τη María Eduarda Rodrigues de Freitas, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια υπαίθριας δραστηριότητας.

Το δυστύχημα συνέβη σε μια εγκαταλελειμμένη γέφυρα ύψους 40 μέτρων, η οποία αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλές σημείο για το λεγόμενο «rope jumping» (άλμα με σχοινί). Η άτυχη κοπέλα ήταν έτοιμη να βουτήξει στο κενό, όμως οι υπεύθυνοι ξέχασαν να δέσουν το σχοινί ασφαλείας στον εξοπλισμό της. Χωρίς να συνειδητοποιήσουν το μοιραίο λάθος τους, την έσπρωξαν, με αποτέλεσμα η 21χρονη να πέσει από τη γέφυρα και να βρει ακαριαίο θάνατο.

Αμέσως μετά το τραγικό συμβάν, εργαζόμενοι της εταιρείας προσπάθησαν να διαφύγουν τρέχοντας μέσα από την παρακείμενη δασική έκταση. Ωστόσο, η αστυνομία κινήθηκε άμεσα και προχώρησε στη σύλληψη έξι ατόμων.

Η διοργανώτρια εταιρεία προχώρησε στην άμεση διαγραφή όλων των επίσημων λογαριασμών της από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Αρχές της Βραζιλίας έχουν ήδη ξεκινήσει επίσημη έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και να αποδοθούν οι ανάλογες ποινικές ευθύνες στους εμπλεκόμενους.