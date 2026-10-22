Μια συνηθισμένη διαδρομή με το αυτοκίνητο στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας μετατράπηκε σε εφιάλτη για Βραζιλιάνα influencer.

Η Τάμπατα Λένκ οδηγούσε, όταν δύο άνδρες πάνω σε μοτοσικλέτα έβαλαν στο στόχαστρο το όχημά της. Την ώρα, λοιπόν, που ήταν σταματημένη στην κίνηση, οι δράστες άρπαξαν την ευκαιρία, έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου της, και της έκλεψαν το κινητό.

Βίντεο από τη στιγμή του περιστατικού:

Ωστόσο, το περιστατικό έγινε ακόμη πιο ανησυχητικό όταν πραγματοποιήθηκε μια τραπεζική μεταφορά χρημάτων από το κινητό της τηλέφωνο.

Υλικό που καταγράφηκε από την κάμερα του ταμπλό της (dashcam) δείχνει έναν από τους άνδρες να πηδά από το πίσω μέρος της μηχανής, να τρέχει προς το αυτοκίνητο και να σπάει το παράθυρο του αυτοκινήτου της.

Κοινοποιώντας το βιντεοληπτικό υλικό στο Instagram, η Τάμπατα δήλωσε ότι αρχικά δεν ήθελε να το δημοσιεύσει επειδή το να βλέπει το βίντεο την έκανε να βιώνει εκ νέου το περιστατικό. Ζήτησε από τον κόσμο να το κοινοποιήσει ώστε να βοηθήσουν στην αναγνώριση των ανδρών.

Η influencer ανέφερε επίσης ότι υπέβαλε αναφορά στην αστυνομία, κλείδωσε το κινητό της και έκανε ένσταση για τη μεταφορά χρημάτων στην τράπεζα Nubank. Αναρωτήθηκε πώς οι άνδρες μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν τη μεταφορά, τονίζοντας ότι δεν γνώριζαν τον κωδικό πρόσβασής στο κινητό ή τους τραπεζικούς της λογαριασμούς.