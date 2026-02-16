Έξι επιβάτες σκοτώθηκαν τη Δευτέρα σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο, που σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο στο εθνικό οδικό δίκτυο, στη νοτιοανατολική Βραζιλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 46 άνθρωποι ακόμη τραυματίστηκαν, και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Το δυστύχημα, στον αυτοκινητόδρομο BR-153, σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, κοντά στην πόλη Μαρίλια, ανακοίνωσε η Πυροσβεστική σε ανάρτησή της στο Χ. Η κατάσταση των τραυματισμένων επιβατών δεν έχει γίνει προς το παρόν γνωστή.

Τα τοπικά μέσα, μεταδίδουν πως στο λεωφορείο επέβαιναν εργάτες σε καλλιέργειες από την πολιτεία Μαρανχάο, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, με κατεύθυνση τη νότια πολιτεία Σάντα Καταρίνα, προκειμένου να συμμετάσχουν σε εργασίες συγκομιδής μήλων.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, αφού έσκασε το αριστερό πίσω λάστιχό του, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο, έγραψε η βραζιλιάνικη εφημερίδα Folha de S.Paulo.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ