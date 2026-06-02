Μια σοκαριστική στιγμή βίωσε μία 31χρονη γυναίκα στη Βραζιλία η οποία καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όταν εξαφανίστηκε κυριολεκτικά το έδαφος κάτω από τα πόδια της, πέφτοντας μέσα σε φρεάτιο στο πεζοδρόμιο ενώ κατευθυνόταν προς την εργασία της.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 31/5 στην οδό Oto de Alencar, στη συνοικία Μαρακανά, μπροστά από σχολικό συγκρότημα.

Σύμφωνα με βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα είχε μόλις κατέβει από μοτοσικλέτα που τη μετέφερε στη δουλειά της και περπατούσε στο πεζοδρόμιο όταν πάτησε πάνω στο καπάκι του φρεατίου.

Τη στιγμή που ακούμπησε το μεταλλικό κάλυμμα, αυτό υποχώρησε και η ίδια έπεσε μέσα στο φρεάτιο των υπονόμων.

Το βίντεο δείχνει τον μοτοσικλετιστή να αντιλαμβάνεται αμέσως τι συνέβη και να τρέχει προς το σημείο για να της προσφέρει βοήθεια.

Λίγα λεπτά αργότερα έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες την ανέσυραν και τη μετέφεραν στο Ομοσπονδιακό Νοσοκομείο Andaraí. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε μέτριας σοβαρότητας τραύματα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της.

Τι κατέγραψαν οι κάμερες λίγες ώρες πριν

Η υπόθεση πήρε νέα διάσταση όταν οι αρχές εξέτασαν το υλικό από το ίδιο σύστημα παρακολούθησης. Οι κάμερες είχαν καταγράψει περίπου στις 2 τα ξημερώματα δύο άνδρες να παρεμβαίνουν στο ίδιο φρεάτιο.

Σύμφωνα με την Υποδιοίκηση της Tijuca, οι δύο ύποπτοι αφαίρεσαν το καπάκι, πιθανότατα επιχειρώντας να το κλέψουν για την αξία του μετάλλου. Αν και τελικά δεν το πήραν μαζί τους, ένας από αυτούς φέρεται να το επανατοποθέτησε πρόχειρα, χωρίς να ασφαλίσει σωστά τη βάση του. Οι Αρχές θεωρούν ότι αυτή η λανθασμένη επανατοποθέτηση ήταν η αιτία που το καπάκι υποχώρησε λίγες ώρες αργότερα κάτω από το βάρος της γυναίκας.

Βραζιλιάνικα μέσα αναφέρουν επίσης ότι οι ίδιοι άνδρες καταγράφηκαν αργότερα να διαρρηγνύουν περίπτερο στην ίδια περιοχή, αφαιρώντας πακέτα τσιγάρων και άλλα προϊόντα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως η ταυτότητά τους ούτε αν συνδέονται άμεσα με το ατύχημα.

Παρέμβαση των δημοτικών αρχών

Μετά το περιστατικό, συνεργεία του δήμου έσπευσαν στην περιοχή και εντόπισαν δύο μετατοπισμένα καπάκια φρεατίων. Οι δημοτικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο εξοπλισμός αντικαταστάθηκε άμεσα και ότι δόθηκε εντολή στις υπηρεσίες συντήρησης να προχωρήσουν σε ελέγχους και πρόσθετη στερέωση, ώστε να αποφευχθούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.

Το συμβάν έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στη Βραζιλία για το διαχρονικό πρόβλημα των κλοπών μεταλλικών καλυμμάτων και δημοτικών υποδομών, ένα φαινόμενο που συχνά δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για πεζούς και οδηγούς.