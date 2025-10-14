Η υπόθεση της Άνα Πάουλα Βελόζο Φερνάντεζ έχει συγκλονίσει τη Βραζιλία. Η 36χρονη φοιτήτρια Νομικής περιγράφεται από τα τοπικά Μέσα ως καλλονή και … κατά συρροή δολοφόνος, που μάλιστα, σκότωνε τα θύματά της με δηλητήριο.

Η Φερνάντεζ φαίνεται να σκότωσε τέσσερα άτομα σε διάστημα πέντε μηνών, στις περιοχές του Σάο Πάολο και του Ρίο ντε Τζανέιρο. Από το χέρι της «έφυγαν» και δέκα σκύλοι, αφού πειραματίστηκε με τη θανατηφόρα ουσία στα άτυχα ζώα, πριν προχωρήσει σε ανθρώπους.

Η 36χρονη φαίνεται να συνεργάστηκε με τη δίδυμη αδελφή της, Ρομπέρτα και μία 42χρονη φίλη της. Τα κίνητρά τους πιστεύεται πως ήταν οικονομικά και ερωτικά.

Η νεαρή γυναίκα συνελήφθη τον Σεπτέμβριο, ως ύποπτη για τη δηλητηρίαση τεσσάρων ατόμων μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου του 2025. Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνεργαζόταν με τη Μισέλ Πάιβα ντα Σίλβα, η οποία συνελήφθη τον Οκτώβριο.

Η έρευνα έδειξε ότι όλα τα θύματα δολοφονήθηκαν με τον ίδιο τύπο δηλητηρίου. Η Αστυνομία διερευνά αν σχεδιάζονταν νέοι φόνοι και από πού προέρχονταν το δηλητήριο που χρησιμοποιούσε η 36χρονη.

➡️ Ana Paula Veloso Fernandes foi presa em setembro, suspeita de envenenar quatro pessoas entre janeiro e abril de 2025. Segundo a Polícia Civil, ela contava com a parceria de Michele Paiva da Silva, que foi presa em outubro. As duas trocavam mensagens sobre como cometer os… pic.twitter.com/zhSdnG2MEs — Metrópoles (@Metropoles) October 13, 2025

Σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, το πρώτο θύμα της ήταν ο Μαρσέλο Φονσέκο, τον οποίο δηλητηρίασε τον Ιανουάριο, αφού είχε μετακομίσει στο σπίτι του παριστάνοντας την ενοικιάστρια. Μέσα σε τέσσερις ημέρες, ο άνδρας πέθανε.

Τον Απρίλιο, η Φερνάντεζ δολοφόνησε τη Μαρία Απαρεσίντα Ροντρίγκεζ, μητέρα μιας φίλης της. Σύμφωνα με την κόρη του θύματος, η Φερνάντεζ ήταν το τελευταίο άτομο που εθεάθη με τη Μαρία πριν από τον θάνατό της. Μία ημέρα πριν, η άτυχη γυναίκα και η 36χρονη ήταν μαζί στο σπίτι της δεύτερης, όπου το θύμα είχε πιει καφέ και είχε φάει κέικ. Η αδερφή της, Ρομπέρτα, ήταν επίσης εκεί.

Επιπλέον, η serial killer δηλητηρίασε και τον πατέρα μιας συμφοιτήτριάς της, τον 65χρονο Νιλ Κορέια Ντα Σίλβα, για να του αποσπάσει 620 ευρώ.

Το τελευταίο θύμα της πριν συλληφθεί ήταν ο 21χρονος Τυνήσιος πρώην σύντροφός της, Χάιντερ Μαζρές. Μετά τον χωρισμό τους τον Μάιο, η Φερνάντεζ φέρεται να τον δηλητηρίασε με milkshake.

Ο επικεφαλής της Αστυνομίας τη χαρακτήρισε «ιδιαίτερα χειριστική και ψυχρή», υπογραμμίζοντας πως έδειχνε ικανοποίηση όχι μόνο για τη δολοφονία, αλλά και για την παρακολούθηση των συνεπειών των πράξεών της. «Δεν υπάρχει αμφιβολία πως θα επιχειρούσε να σκοτώσει ξανά».