Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Ένα ερωτικό σκάνδαλο, με πρωταγωνιστή ένα ιερέα και την ερωμένη του, η οποία ήταν αρραβωνιασμένη με άλλο άνδρα, με τον τελευταίο να τους πιάνει στα …«πράσα», στο σπίτι του πρώτου, συνταράσει τις τελευταίες μέρες την Βραζιλία.

Σύμφωνα με ένα βίντεο, που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, το παράνομο ζευγάρι έγινε … τσακωτό, όταν οργισμένοι άνδρες με επικεφαλής τον αρραβωνιαστικό της 21χρονης κοπέλας, μπήκαν στο σπίτι του αιδεσιμότατου Λουσιάνο Μπράγκα Σιμπλίσιο, δίπλα από την εκκλησία που ιερουργεί, και βρήκαν τον ιερέα ημίγυμνο να ψάχνει για την ερωμένη του.

Στο βίντεο από το επεισόδιο που σημειώθηκε στις 13 Οκτωβρίου ο ιερέας φοράει μόνο ένα κολλητό σορτς κι έρχεται αντιμέτωπος με την οργή των ανδρών, μεταξύ των οποίων και ο αρραβωνιαστικός της κοπέλας, που του ζητούν να ανοίξει την πόρτα του μπάνιου όπου κρυβόταν η «πέτρα του σκανδάλου».

Καθώς η πόρτα δεν άνοιγε από τα συνεχή χτυπήματα του αιδεσιμότατου, που έδειχνε εμφανώς συντετριμμένος, ο αρραβωνιαστικός της γυναίκας άρπαξε ένα σκαμνί και την έσπασε.

Μέσα στο μπάνιο βρέθηκε κρυμμένη κάτω από το νιπτήρα η 21χρονη που φορούσε μόνο ένα μπλουζάκι και ένα σορτς, ενώ έβαλε τα κλάματα μόλις έγινε αντιληπτή.

A Diocese de Diamantino (MT) abriu uma investigação após o padre Luciano Braga Simplício, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, ser flagrado com a noiva de um fiel na casa paroquial de Nova Maringá, a 392 km de Cuiabá, na noite de domingo (12). Um vídeo que circula nas redes… pic.twitter.com/QRcXxffSCH — N3 news (@n3_news_oficial) October 15, 2025

Τόσο η γυναίκα όσο και ο ιερέας αρνήθηκαν ότι είχαν σεξουαλικές σχέσεις, παρά το γεγονός ότι τους έπιασαν ημίγυμνους. Ο αιδεσιμότατος Σιμπλίσιο ισχυρίστηκε στους εξοργισμένους άνδρες, ότι η γυναίκα βρισκόταν στο μπάνιο του επειδή χρειαζόταν ένα ντους μετά από μια κουραστική μέρα εργασίας στην εκκλησία.

Η Επισκοπή Diamantino Mato Grosso, που εποπτεύει την εκκλησία στην οποία ιερουργεί ο Σιμπλίσιο ξεκίνησε έρευνα για το εν λόγω περιστατικό, ενώ σε δήλωση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη (14/10), ανέφερε ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα και ζήτησε «κατανόηση και προσευχές» από τους ενορίτες. Μάλιστα το προφίλ της ενορίας στο Instagram έχει απενεργοποιηθεί.

Στόχος της έρευνας να διαπιστωθεί αν ο ιερέας παραβίασε τον Κώδικα Κανονικού Δικαίου του 1983, ο οποίος απαγορεύει στους ιερείς της Λατινικής Εκκλησίας να συνάπτουν συναισθηματικές ή σεξουαλικές σχέσεις.

Από την πλευρά της, η 21χρονη γυναίκα που καταγράφεται στο βίντεο έκανε καταγγελία στην αστυνομία, επισημαίνοντας ότι τα πλάνα δόθηκαν χωρίς την άδειά της στη δημοσιότητα.