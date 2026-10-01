Εκπρόσωποι της Βραζιλίας και των ΗΠΑ πραγματοποιήσαν εποικοδομητική συνάντηση για την εμπορική τους σχέση, ανακοίνωσε η Μπραζίλια, λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές σε αυτήν τη χώρα της νότιας Αμερικής που πλήττεται από τους τελωνειακούς δασμούς της Ουάσιγκτον.

Τον Ιούλιο, η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δύο κύματα επιπλέον φόρων σε βραζιλιάνικα προϊόντα, επικαλούμενη υποτιθέμενες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Η κυβέρνηση της Βραζιλίας απέρριψε τα επιχειρήματα αυτά.

Ο αριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι προσπαθούν να έχουν ανάμιξη στις εκλογές, κατά τις οποίες ο Λούλα θα έχει βασικό αντίπαλο τον συντηρητικό γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο που θα διεξαχθεί την Κυριακή.

Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε “εποικοδομητική” από το υπουργείο Εξωτερικών στη Βραζιλία, που διευκρίνισε σε ανακοίνωση ότι εξετάστηκαν “τα βασικά θέματα της διμερούς εμπορικής ατζέντας”.

Οι δύο πλευρές “εξέφρασαν τη βούλησή τους να εργαστούν γρήγορα για την επίτευξη μιας αμοιβαία ικανοποιητικής συμφωνίας”, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με την Μπραζίλια, η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα στείλει μέσα στις επόμενες εβδομάδες προτάσεις ενόψει των διαπραγματεύσεων για “τελωνειακά και μη τελωνειακά θέματα”.

Είναι η πρώτη δια ζώσης συνάντηση εκπροσώπων των δύο χωρών μετά την επιβολή των τελωνειακών δασμών τον Ιούλιο.

Ο 80χρονος Λούλα είχε τον Αύγουστο τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία διήρκησε περισσότερο από μια ώρα.

Οι εντάσεις μεταξύ της Μπραζιλίας και της Ουάσιγκτον διαρκούν από το 2025, όταν οι ΗΠΑ επέβαλαν πρόσθετους φόρους σε αντίποινα για τη δίκη που κατέληξε στην καταδίκη του Ζαΐχ Μπολσονάρου σε κάθειρξη 27 ετών.

Μέχρι σήμερα, ο Τραμπ δεν έχει υποστηρίξει ξεκάθαρα τον γιο του Μπολανάρου στις προεδρικές εκλογές, παρότι τον δέχτηκε στον Λευκό Οίκο τον Μάιο.