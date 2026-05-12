Ισχυρή έκρηξη που αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου συγκλόνισε τη Δευτέρα τη συνοικία Τζαγουάρε του Σάο Πάολο, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές σε σπίτια, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης.

Βίντεο που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της Βραζιλίας αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής στη συνοικία αυτή, η οποία απέχει 16 χιλιόμετρα από το κέντρο του Σάο Πάολο.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα. Υπάρχουν αναφορές για δύο τραυματίες που διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο, ενώ οι διασώστες αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους στα ερείπια κτηρίων.